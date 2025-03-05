Расплющило кабину: пробка на 10 км собралась на М-4 под Ростовом из-за ДТП с фурами

Posted 5 марта, 12:08
Published 5 марта, 12:08
Modified 5 марта, 12:10
Updated 5 марта, 12:10
Сообщается, что информация о ДТП поступила в 08.58 мск. Участниками аварии стали два большегруза марок Hyundai и DAF, которые ехали в попутном направлении и столкнулись на трассе М-4 «Дон».
В аварии пострадал 38-летний водитель грузовика Hyundai. Мужчину с травмами различной степени госпитализировали. На фото, которое опубликовал телеграм-канал, видно, что кабину его грузовика сильно расплющило от удара.
Как сообщала ранее RostovGazeta, движение затруднено в сторону Москвы. Пробка начала собираться еще утром.
Судя по сервису «Яндекс. Карты», продолжительность затора составила около 10 километров. Пробка начинается недалеко от поселка Красный в Аксайском районе и простирается до поворота на микрорайон Алексеево в Аксае.