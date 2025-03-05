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Posted 5 марта, 12:08

Published 5 марта, 12:08

Modified 5 марта, 12:10

Updated 5 марта, 12:10

На М-4 под Ростовом произошло ДТП с двумя фурами

Расплющило кабину: пробка на 10 км собралась на М-4 под Ростовом из-за ДТП с фурами

5 марта 2025, 12:08
Фото: МБУ АР «УПЧС». На М-4 под Ростовом произошло ДТП с двумя фурами

На М-4 под Ростовом произошло страшное ДТП с двумя фурами

Сегодня утром, 5 марта, под Ростовом на М-4 «Дон» произошло страшное ДТП с двумя большегрузами. Из-за него на автодороге растянулась пробка на 10 километров. Об аварии рассказал телеграм-канал МБУ АР «УПЧС» (Аксайский район).

Сообщается, что информация о ДТП поступила в 08.58 мск. Участниками аварии стали два большегруза марок Hyundai и DAF, которые ехали в попутном направлении и столкнулись на трассе М-4 «Дон».

В аварии пострадал 38-летний водитель грузовика Hyundai. Мужчину с травмами различной степени госпитализировали. На фото, которое опубликовал телеграм-канал, видно, что кабину его грузовика сильно расплющило от удара.

Два грузовика перевернулись под Шахтами и собрали пробку
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В аварии пострадал 38-летний водитель грузовика Hyundai
В аварии пострадал 38-летний водитель грузовика Hyundai. Фото: МБУ АР «УПЧС»

Как сообщала ранее RostovGazeta, движение затруднено в сторону Москвы. Пробка начала собираться еще утром.

Судя по сервису «Яндекс. Карты», продолжительность затора составила около 10 километров. Пробка начинается недалеко от поселка Красный в Аксайском районе и простирается до поворота на микрорайон Алексеево в Аксае.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Пробка#М-4
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