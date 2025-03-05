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Posted 5 марта, 17:32

Published 5 марта, 17:32

Modified 5 марта, 17:35

Updated 5 марта, 17:35

Серия взрывов прогремит в Ростовской области 6 марта

Серия взрывов прогремит в Ростовской области 6 марта

5 марта 2025, 17:32
Фото: Изображение Midjourney. Серия взрывов прогремит в Ростовской области 6 марта
В Сальске пройдет плановая утилизация боеприпасов. Для этого снаряды будут взрывать. Предупреждение опубликовал глава администрации Сальского района Владимир Березовский в личном телеграм-канале.

В четверг, 6 марта, с 9.00 до 14.00 мск на полигоне воинской части Сальска саперы проведут утилизацию боеприпасов путем подрыва.

«Просим жителей сохранять спокойствие», — написал Березовский.

Местные жители поблагодарили главу городской управы за информацию: «Спасибо, что предупредили. Не хотелось бы испытывать стресс в этот день».

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До этого RostovGazeta писала, что спасатели из Ростовской области взорвали 100-килограммовую фугасную авиабомбу.

Ранее стало известно, что сотрудникам МЧС пришлось тушить пожар в вольере с капибарами в Ростовском зоопарке.

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