Серия взрывов прогремит в Ростовской области 6 марта

Posted 5 марта, 17:32
Published 5 марта, 17:32
Modified 5 марта, 17:35
Updated 5 марта, 17:35
В четверг, 6 марта, с 9.00 до 14.00 мск на полигоне воинской части Сальска саперы проведут утилизацию боеприпасов путем подрыва.
«Просим жителей сохранять спокойствие», — написал Березовский.
Местные жители поблагодарили главу городской управы за информацию: «Спасибо, что предупредили. Не хотелось бы испытывать стресс в этот день».
До этого RostovGazeta писала, что спасатели из Ростовской области взорвали 100-килограммовую фугасную авиабомбу.
Ранее стало известно, что сотрудникам МЧС пришлось тушить пожар в вольере с капибарами в Ростовском зоопарке.