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Posted 5 марта, 10:30

Published 5 марта, 10:30

Modified 5 марта, 10:32

Updated 5 марта, 10:32

В автобусе

Следком начал проверку из-за выпавшей из автобуса девочки в Ростове

5 марта 2025, 10:30
Фото: Pxhere. В автобусе
В Ростове организовали проверку информации о выпавшей из автобуса девочки. Следователи заявили, что примут процессуальное решение по ее результатам.

По сообщениям СМИ, ЧП случилось на улице Таганрогской. Девочка-подросток ехала в автобусе №91 (ГПЗ-10 — ТЦ «Мега»). В какой-то момент дверь транспорта распахнулась, и школьница упала на асфальт.

Прибывшие медики забрали 15-летнюю девочку в больницу. Там у нее, предположительно, диагностировали травму головы.

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В региональной Госавтоинспекции инцидент подтвердили, добавив, что несчастный случай произошел около 14.45 мск. «Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.

Подобный случай далеко не первый в Ростове-на-Дону. Ранее из автобуса №88 выпала женщина, которую после этого переехал транспорт. А чуть позже в Батайске в такую же ситуацию попала еще одна горожанка.

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