Следком начал проверку из-за выпавшей из автобуса девочки в Ростове

Posted 5 марта, 10:30
Published 5 марта, 10:30
Modified 5 марта, 10:32
Updated 5 марта, 10:32
По сообщениям СМИ, ЧП случилось на улице Таганрогской. Девочка-подросток ехала в автобусе №91 (ГПЗ-10 — ТЦ «Мега»). В какой-то момент дверь транспорта распахнулась, и школьница упала на асфальт.
Прибывшие медики забрали 15-летнюю девочку в больницу. Там у нее, предположительно, диагностировали травму головы.
В региональной Госавтоинспекции инцидент подтвердили, добавив, что несчастный случай произошел около 14.45 мск. «Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.
Подобный случай далеко не первый в Ростове-на-Дону. Ранее из автобуса №88 выпала женщина, которую после этого переехал транспорт. А чуть позже в Батайске в такую же ситуацию попала еще одна горожанка.