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Posted 5 марта, 13:40

Published 5 марта, 13:40

Modified 5 марта, 13:42

Updated 5 марта, 13:42

Совкомбанк принял участие в студенческом ИТ-чемпионате «Кибербезопасность в финансах»

Совкомбанк принял участие в студенческом ИТ-чемпионате «Кибербезопасность в финансах»

5 марта 2025, 13:40
Фото: Совкомбанк.
Совкомбанк представил кейс в студенческом ИТ-чемпионате на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». Перед участниками хакатона была поставлена задача обеспечения безопасной работы сотрудников при удаленном подключении.

Участники должны были предложить эффективное и инновационное решение, позволяющее минимизировать риски утечек данных при удаленной работе, адаптировать систему под различные уровни доступа сотрудников и обеспечить высокий уровень защиты информации при работе с корпоративными и личными устройствами.

ИТ-чемпионат для студентов продлился с декабря 2024 года по февраль 2025 в рамках Молодежной программы Уральского форума Банка России «Кибербезопасность в финансах». Сотрудники Совкомбанка принимали участие в работе жюри соревнования, оценивая решения команд и предоставляя экспертную обратную связь. 21 февраля состоялась финальная защита кейсов перед жюри и объявлены победители чемпионата.

По итогам чемпионата команды представили свои решения, демонстрируя высокий уровень знаний и профессиональных навыков в области кибербезопасности. В процессе оценки проектов учитывались такие важные аспекты, как техническая осуществимость предложенных решений, их актуальность для рынка и соответствие нормативным требованиям, а также степень инновационности и оригинальности подходов. Особое внимание жюри уделяло качеству презентации и способности участников аргументированно представлять и защищать свои идеи. С кейсом Совкомбанка успешно справились две команды из Екатеринбурга и Хабаровска.

«Для Совкомбанка важно поддерживать молодых специалистов и передавать им накопленный опыт, участвуя в развитии рынка информационной безопасности и информационных технологий в России. Поддержка таких мероприятий, как ИТ-чемпионат, позволяет не только выявить талантливых студентов, но и внести вклад в формирование будущего отрасли», — подчеркнул заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.

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