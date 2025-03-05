Совкомбанк принял участие в студенческом ИТ-чемпионате «Кибербезопасность в финансах»

По итогам чемпионата команды представили свои решения, демонстрируя высокий уровень знаний и профессиональных навыков в области кибербезопасности. В процессе оценки проектов учитывались такие важные аспекты, как техническая осуществимость предложенных решений, их актуальность для рынка и соответствие нормативным требованиям, а также степень инновационности и оригинальности подходов. Особое внимание жюри уделяло качеству презентации и способности участников аргументированно представлять и защищать свои идеи. С кейсом Совкомбанка успешно справились две команды из Екатеринбурга и Хабаровска.