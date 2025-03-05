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Posted 5 марта, 16:07

Published 5 марта, 16:07

Modified 5 марта, 17:36

Updated 5 марта, 17:36

США прекратили передачу Украине разведданных о донских военных объектах

США прекратили передачу ВСУ разведданных о военных объектах в Ростовской области

5 марта 2025, 16:07
Фото: 1MI. США прекратили передачу Украине разведданных о донских военных объектах
Вашингтон перестал передавать разведданные о России, в которых могла содержаться информация о военных объектах Ростовской области, Киеву, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

Британское ежедневное издание пишет, что США заморозили каналы передачи разведданных Украине. Однако это не мешает Вашингтону продолжать делиться информацией с ближайшими союзниками, в число которых также входит и Великобритания.

Добавим, что специалисты предполагают, что такой шаг якобы может сильно ограничить возможности украинских военных по нанесению ударов по российским объектам.

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Добавим, что официальной информации об этом не поступало.

Ранее стало известно, что лидер США Дональд Трамп жестко отчитал президента Украины Владимира Зеленского и назвал его глупым. Подробнее о конфликте руководителей стран в материале RostovGazeta.

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