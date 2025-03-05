Точные копии пистолета Макарова закупят для школ в Ростовской области

Posted 5 марта, 15:45
Published 5 марта, 15:45
Modified 5 марта, 15:47
Updated 5 марта, 15:47
В рамках регионального проекта «Все лучшее детям» и национального проекта «Молодежь и дети» в школы Ростовской области будет поставлено 743 массогабаритных макетов девятимиллиметрового пистолета Макарова. Имитация предназначена для обучения обращению с оружием и для знакомства с его конструкцией.
Модели точь-в-точь повторяют боевой пистолет Макарова. В нем есть все важные детали: заглушка в стволе, подвижные курок и затвор, взведение и спуск ударно-спускового механизма, съемный магазин и функционирующий предохранитель.
Корпус пистолета состоит из стали, а рукоятка — из пластика. В комплекте также идут учебные патроны в количестве не менее восьми штук.
Добавим, что на поставку и само учебное оборудование будет выделено 27,6 миллиона рублей.
До этого стало известно, что все школы Ростовской области планируют перевести на одну смену к 2030 году.