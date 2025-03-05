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Posted 5 марта, 15:45

Published 5 марта, 15:45

Modified 5 марта, 15:47

Updated 5 марта, 15:47

Человек в военной одежде и с пистолетом

Точные копии пистолета Макарова закупят для школ в Ростовской области

5 марта 2025, 15:45
Фото: KamranAydinov. Человек в военной одежде и с пистолетом
Для школ Ростовской области приобретут макеты пистолета Макарова, которые будут в точности повторять работу механизмов оригинала. Поставка обойдется в 27,6 миллиона рублей. Данные сведения опубликованы на сайте госзакупок.

В рамках регионального проекта «Все лучшее детям» и национального проекта «Молодежь и дети» в школы Ростовской области будет поставлено 743 массогабаритных макетов девятимиллиметрового пистолета Макарова. Имитация предназначена для обучения обращению с оружием и для знакомства с его конструкцией.

Модели точь-в-точь повторяют боевой пистолет Макарова. В нем есть все важные детали: заглушка в стволе, подвижные курок и затвор, взведение и спуск ударно-спускового механизма, съемный магазин и функционирующий предохранитель.

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Корпус пистолета состоит из стали, а рукоятка — из пластика. В комплекте также идут учебные патроны в количестве не менее восьми штук.

Добавим, что на поставку и само учебное оборудование будет выделено 27,6 миллиона рублей.

До этого стало известно, что все школы Ростовской области планируют перевести на одну смену к 2030 году.

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