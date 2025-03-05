Точные копии пистолета Макарова закупят для школ в Ростовской области

В рамках регионального проекта «Все лучшее детям» и национального проекта «Молодежь и дети» в школы Ростовской области будет поставлено 743 массогабаритных макетов девятимиллиметрового пистолета Макарова. Имитация предназначена для обучения обращению с оружием и для знакомства с его конструкцией.