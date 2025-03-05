rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 09:09

Published 5 марта, 09:09

Modified 5 марта, 22:16

Updated 5 марта, 22:16

Инспекция МЧС

Только в городах сирены? Жители Ростовской области возмущены отсутствием оповещения

5 марта 2025, 09:09
Фото: 46.mchs.gov.ru. Инспекция МЧС

Жители Ростовской области пожаловались на отсутствие сирен

Сегодня утром, 5 марта, в Ростовской области завыли сирены в связи с проверкой системы безопасности. Несмотря на это, многие местные жители заявили, что они ничего не слышали. Своими комментариями дончане поделились в соцмедиа.

Жителей региона предупредили о сигнале тревоги еще на прошлой неделе. По официальным данным, сирены работали на протяжении часа, с 10.00 до 11.00 мск, во всех городах региона. Многие интернет-пользователи сообщили о том, что сигнал тревоги, действительно, сработал. Несмотря на это, некоторые местные жители возмущены, что им сирены не было слышно.

«Каратаево, Совхозная — как и всегда, тишина», — пишет Ростовчанин.
«Коммунистический, Малиновского — тоже глухо», — сообщает горожанин.
«ЖК „Платовский“ ничего не слышно», — пишет пользователь.
«Азов, ничего не слышим», — отмечает дончанка.
«У нас в доме вообще не слышно! Ни сейчас, ни раньше!», — пишет жительница Таганрога.

Некоторые дончане пишут, что сирены слышно, но очень тихо.

Видео: rostovgazeta.ru. Звуки сирены в Ростове
«Слышно, но очень тихо. Не была бы я сейчас на балкон, не поняла бы», — пишет дончанка.
«Новошахтинск, при открытом окне еле слышно», — сообщает пользователь.
«Белая Калитва. При закрытых окнах еле слышно», — пишет подписчик.

Судя по комментариям пользователей, в некоторых малых населенных пунктах системы оповещения и вовсе не работают.

«Семикаракорский район, хутор Шаминка — не будет, так как она не работает! И клуб, где она закреплена, закрыт по аварийному состоянию. Никому деревни не нужны», — пишет дончанка.
«Интересно, а сирены только в городах? А в деревнях и поселках их нет. Там, наверное, люди не живут?», — возмущается пользователь.
«Новочеркасск, поселок Молодежный. Ничего не слышно», — пишет подписчик.
Сирена завыла в Ростовской области после объявления беспилотной опасности
Узнать подробнее
А вы слышали?
Проголосовало: 20 чел.
Читайте также:
Мусоровоз насмерть задавил 88-летнего пенсионера в ВолгодонскеСтали известны подробности ДТП с участием легковушки и автобуса в Ростове«Достали еле живых»: легковушка и автобус попали в жесткое ДТП в центре Ростова
#Милана Белкина#Опросы#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Сирена#Последние новости Ростова на сегодня#Сирены#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика