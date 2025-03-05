Только в городах сирены? Жители Ростовской области возмущены отсутствием оповещения

Posted 5 марта, 09:09
Published 5 марта, 09:09
Modified 5 марта, 22:16
Updated 5 марта, 22:16
Жителей региона предупредили о сигнале тревоги еще на прошлой неделе. По официальным данным, сирены работали на протяжении часа, с 10.00 до 11.00 мск, во всех городах региона. Многие интернет-пользователи сообщили о том, что сигнал тревоги, действительно, сработал. Несмотря на это, некоторые местные жители возмущены, что им сирены не было слышно.
«Каратаево, Совхозная — как и всегда, тишина», — пишет Ростовчанин.
«Коммунистический, Малиновского — тоже глухо», — сообщает горожанин.
«ЖК „Платовский“ ничего не слышно», — пишет пользователь.
«Азов, ничего не слышим», — отмечает дончанка.
«У нас в доме вообще не слышно! Ни сейчас, ни раньше!», — пишет жительница Таганрога.
Некоторые дончане пишут, что сирены слышно, но очень тихо.
«Слышно, но очень тихо. Не была бы я сейчас на балкон, не поняла бы», — пишет дончанка.
«Новошахтинск, при открытом окне еле слышно», — сообщает пользователь.
«Белая Калитва. При закрытых окнах еле слышно», — пишет подписчик.
Судя по комментариям пользователей, в некоторых малых населенных пунктах системы оповещения и вовсе не работают.
«Семикаракорский район, хутор Шаминка — не будет, так как она не работает! И клуб, где она закреплена, закрыт по аварийному состоянию. Никому деревни не нужны», — пишет дончанка.
«Интересно, а сирены только в городах? А в деревнях и поселках их нет. Там, наверное, люди не живут?», — возмущается пользователь.
«Новочеркасск, поселок Молодежный. Ничего не слышно», — пишет подписчик.