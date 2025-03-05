Только в городах сирены? Жители Ростовской области возмущены отсутствием оповещения

Жителей региона предупредили о сигнале тревоги еще на прошлой неделе. По официальным данным, сирены работали на протяжении часа, с 10.00 до 11.00 мск, во всех городах региона. Многие интернет-пользователи сообщили о том, что сигнал тревоги, действительно, сработал. Несмотря на это, некоторые местные жители возмущены, что им сирены не было слышно.