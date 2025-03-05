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Posted 5 марта, 08:34

Published 5 марта, 08:34

Modified 5 марта, 08:58

Updated 5 марта, 08:58

Маленькая девочка попала в больницу после ДТП на улице Мечникова в Ростове

Трехлетнего ребенка увезли на скорой после ДТП на улице Мечникова в Ростове

5 марта 2025, 08:34
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Маленькая девочка попала в больницу после ДТП на улице Мечникова в Ростове
В Ростове-на-Дону маленький ребенок пострадал в результате аварии. ДТП случилось вечером 4 марта на улице Мечникова.

Около 21.30 мск 19-летний девушка на кроссовере Acura RDX ехал по улице Смотровой. На перекрестке она не уступила дорогу Mazda CX-4, которая двигалась по Мечникова.

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От мощного удара машины отбросило в разные стороны. Травмы получила трехлетняя девочка, находившаяся на пассажирском сидении Mazda. Ее с травмами госпитализировали.

В тот же день в Волгодонске 88-летний дедушка погиб под колесами мусоровоза. Подробнее о страшной аварии читайте в материале RostovGazeta.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Авария#Ростов#Мусоровоз#Мечникова#Госпитализация
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