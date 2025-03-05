Трехлетнего ребенка увезли на скорой после ДТП на улице Мечникова в Ростове

Posted 5 марта, 08:34
Published 5 марта, 08:34
Modified 5 марта, 08:58
Updated 5 марта, 08:58
Около 21.30 мск 19-летний девушка на кроссовере Acura RDX ехал по улице Смотровой. На перекрестке она не уступила дорогу Mazda CX-4, которая двигалась по Мечникова.
От мощного удара машины отбросило в разные стороны. Травмы получила трехлетняя девочка, находившаяся на пассажирском сидении Mazda. Ее с травмами госпитализировали.
В тот же день в Волгодонске 88-летний дедушка погиб под колесами мусоровоза. Подробнее о страшной аварии читайте в материале RostovGazeta.