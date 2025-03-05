В Ростове инспектор ДПС выехал на встречку и устроил массовое ДТП

Posted 5 марта, 10:44
Published 5 марта, 10:44
Modified 5 марта, 10:46
Updated 5 марта, 10:46
По данным правоохранителей, инцидент произошел в 19.10 мск возле высотки на улице Добровольского, 16.
Там инспектор ДПС на служебной машине с включенными проблесковыми маячками выехал на полосу встречного движения. При повороте во двор многоэтажки полицейский не уступил встречному автомобилю марки Kia Rio и столкнулся с ним.
Иномарка протаранила опору дорожного знака, который упал на припаркованную машину Geely. Все автомобили получили повреждения, ДТП обошлось без пострадавших.
В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.