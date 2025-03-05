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Posted 5 марта, 10:44

Published 5 марта, 10:44

Modified 5 марта, 10:46

Updated 5 марта, 10:46

ДТП

В Ростове инспектор ДПС выехал на встречку и устроил массовое ДТП

5 марта 2025, 10:44
Фото: Pxhere. ДТП
В Ростове на Северном во вторник, 4 марта, сотрудник ДПС устроил тройное ДТП. Об этом рассказали сотрудники Госавтоинспекции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в 19.10 мск возле высотки на улице Добровольского, 16.

Там инспектор ДПС на служебной машине с включенными проблесковыми маячками выехал на полосу встречного движения. При повороте во двор многоэтажки полицейский не уступил встречному автомобилю марки Kia Rio и столкнулся с ним.

Иномарка протаранила опору дорожного знака, который упал на припаркованную машину Geely. Все автомобили получили повреждения, ДТП обошлось без пострадавших.

В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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Ранее RostovGazeta писала о страшном ДТП, в котором пострадал трехлетний ребенок.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#ДТП#Транспорт#ДПС#Госавтоинспекция#Происшествия#Происшествие
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