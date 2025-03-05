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Posted 5 марта, 06:50

Published 5 марта, 06:50

Modified 5 марта, 06:52

Updated 5 марта, 06:52

Автобусы в Ростове

В Ростове школьница получила травму головы, выпав на ходу из автобуса

5 марта 2025, 06:50
Фото: rostovgazeta.ru. Автобусы в Ростове
В Ростове скорая увезла 15-летнюю девочку, которая выпала из автобуса на полном ходу и получила травму головы. Об этом пишет «Дон24», ссылаясь на источники в экстренных службах.

Сообщается, что инцидент произошел на Таганрогской улице во вторник, 4 марта. В движущемся автобусе № 91 (ГПЗ-10 — ТЦ «Мега») резко распахнулась дверь, возле которой стояла школьница.

Девочка выпала из транспорта на полном ходу и получила травму головы. На место происшествия прибыла карета скорой помощи. Подростка забрали в больницу. Источник сообщает, что других пострадавших нет.

Жительница Батайска получила черепно-мозговую травму, выпав на ходу из автобуса
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Ранее RostovGazeta писала о похожем случае, который произошел в Батайске. Там местная жительница получила черепно-мозговую травму, выпав из автобуса на полном ходу.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Автобус#Больница#Транспорт#Инцидент#Происшествия
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