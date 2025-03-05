В Ростове школьница получила травму головы, выпав на ходу из автобуса

Posted 5 марта, 06:50
Published 5 марта, 06:50
Modified 5 марта, 06:52
Updated 5 марта, 06:52
Сообщается, что инцидент произошел на Таганрогской улице во вторник, 4 марта. В движущемся автобусе № 91 (ГПЗ-10 — ТЦ «Мега») резко распахнулась дверь, возле которой стояла школьница.
Девочка выпала из транспорта на полном ходу и получила травму головы. На место происшествия прибыла карета скорой помощи. Подростка забрали в больницу. Источник сообщает, что других пострадавших нет.
Ранее RostovGazeta писала о похожем случае, который произошел в Батайске. Там местная жительница получила черепно-мозговую травму, выпав из автобуса на полном ходу.