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Posted 5 марта, 14:53

Published 5 марта, 14:53

Modified 5 марта, 14:55

Updated 5 марта, 14:55

Сергей Анищенков

в Ростовской области уволился первый замминистра образования Анищенков

5 марта 2025, 14:53
Фото: donland.ru. Сергей Анищенков
Первый заместитель министра образования Ростовской области Сергей Анищенков написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом рассказали представители Минобра региона.

В среду, 5 марта, стало известно, что Анищенков ушел с должности по собственной инициативе. Уточняется, что свое рабочее место он покинул еще 9 января.

Однако не только Анищенков принял решение об увольнении. До этого RostovGazeta писала, что в отставку ушел начальник главного управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков. Генерал-лейтенант перевелся в Краснодарский край и продолжит службу там.

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Кроме того, в конце февраля 2025 года появились слухи о том, что покинуть свой пост решила первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова.

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