в Ростовской области уволился первый замминистра образования Анищенков

Posted 5 марта, 14:53
Published 5 марта, 14:53
Modified 5 марта, 14:55
Updated 5 марта, 14:55
В среду, 5 марта, стало известно, что Анищенков ушел с должности по собственной инициативе. Уточняется, что свое рабочее место он покинул еще 9 января.
Однако не только Анищенков принял решение об увольнении. До этого RostovGazeta писала, что в отставку ушел начальник главного управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков. Генерал-лейтенант перевелся в Краснодарский край и продолжит службу там.
Кроме того, в конце февраля 2025 года появились слухи о том, что покинуть свой пост решила первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова.