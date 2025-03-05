В январе по ОМС провели более 240 тыс. рентгенов и флюорографий с использованием ИИ

Также сообщается, что за этот же месяц в 10 регионах страны с привлечением искусственного интеллекта осуществили более 15 тысяч исследований методом компьютерной томографии грудной клетки. Об этом стало известно из выступления зампреда Федерального фонда ОМС Ольги Царевой в рамках круглого стола «Цифровая эра медицины: умные сервисы и внедрение искусственного интеллекта» форума «Здоровое общество». Об этом пишет «РИА Новости».