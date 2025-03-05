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Posted 5 марта, 16:50

Published 5 марта, 16:50

Modified 5 марта, 16:50

Updated 5 марта, 16:50

В январе по ОМС провели более 240 тыс. рентгенов и флюорографий с использованием ИИ

В январе по ОМС провели более 240 тыс. рентгенов и флюорографий с использованием ИИ

5 марта 2025, 16:50
Фото: 1MI.
В январе 2025 года в 20 регионах России было выполнено 245 тысяч рентгеновских и флюорографических исследований с использованием систем поддержки принятия врачебных решений.

Также сообщается, что за этот же месяц в 10 регионах страны с привлечением искусственного интеллекта осуществили более 15 тысяч исследований методом компьютерной томографии грудной клетки. Об этом стало известно из выступления зампреда Федерального фонда ОМС Ольги Царевой в рамках круглого стола «Цифровая эра медицины: умные сервисы и внедрение искусственного интеллекта» форума «Здоровое общество». Об этом пишет «РИА Новости».

На базе программы государственных гарантий были утверждены средние нормативы финансовых затрат на осуществление ряда исследований в системе ОМС с учетом расходов по применению медицинских изделий, задействующих искусственный интеллект.

С 2025 года наряду с маммографией расходы на привлечение систем поддержки врачебных решений дополнительно предусмотрены для таких методов исследования, как рентгенография, флюорография, а также компьютерная томография органов грудной клетки.

В 2024 году услуги по проведению и учету маммографий с применением искусственного интеллекта были предоставлены в 30 субъектах Российской Федерации. Объем оказанных услуг достиг более одного миллиона случаев на сумму около 360 миллионов рублей.

«В настоящее время наметилась устойчивая тенденция к увеличению объемов применения систем поддержки врачебных решений», — проинформировала Ольга Царева. По ее словам, только за первый месяц текущего года объем маммографических исследований с применением искусственного интеллекта в условиях амбулатории составил почти 90 тысяч исследований. Этот показатель на 37% превосходит показатели за аналогичный период прошлого года.

Также Царева напомнила, что расшифровка исследований является лишь одним из многих способов эффективного задействования ИИ в медицине. С 2023 по 2024 год в нескольких регионах России выполняли пилотный проект по наблюдению за состоянием здоровья пациентов посредством дистанционных высокотехнологичных устройств и сервисов, использовавшихся в качестве персональных медицинских помощников.

Задачей проекта был сбор стандартизированной информации о здоровье человека в единой системе с перспективой доступа для лечащего врача к изучению всей полноты данных определенного пациента без необходимости изучения дневника наблюдений.

Помимо этого, по словам зампреда ФОМС, систематизированные данные, рассмотренные с применением искусственного интеллекта, обеспечат лечащему врачу возможность своевременной реакции на клинически значимое отклонение показателей конкретного пациента, чтобы избежать осложнения. В свою очередь, пациент может рассчитывать на своевременную медицинскую помощь в необходимом объеме, подвела итог Ольга Царева.

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