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Posted 5 марта, 12:27

Published 5 марта, 12:27

Modified 5 марта, 12:29

Updated 5 марта, 12:29

Возле жилого дома в Ростове нашли труп мужчины

Возле жилого дома в Ростове нашли труп мужчины

5 марта 2025, 12:27
Фото: t.me/etorostov. Возле жилого дома в Ростове нашли труп мужчины
В Ростове на Западном неизвестный мужчина упал на асфальт и умер. Об этом сообщил телеграм-канал «Это Ростов!».

Судя по данным источника, инцидент произошел возле многоэтажки на проспекте Коммунистический, 32/2.

«Мужчина упал и умер в арке на Коммунистическом, 32/2. Телефон забрала скорая, родственников пока не нашли.», — цитирует подписчика «Это Ростов!»

На фотографии, которую опубликовал телеграм-канал, видно, что тело мужчины лежит на асфальте. Рядом с ним находится сотрудник экспертно-криминалистического центра. Также на фото можно разглядеть черный мешок.

Официальных данных по этому поводу пока не поступало.

Труп нашли в машине возле школы на Северном в Ростове
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Ранее RostovGazeta рассказала, что в припаркованном автомобиле на Северном в Ростове нашли тело человека.

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