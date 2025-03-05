Возле жилого дома в Ростове нашли труп мужчины

Posted 5 марта, 12:27
Published 5 марта, 12:27
Modified 5 марта, 12:29
Updated 5 марта, 12:29
Судя по данным источника, инцидент произошел возле многоэтажки на проспекте Коммунистический, 32/2.
«Мужчина упал и умер в арке на Коммунистическом, 32/2. Телефон забрала скорая, родственников пока не нашли.», — цитирует подписчика «Это Ростов!»
На фотографии, которую опубликовал телеграм-канал, видно, что тело мужчины лежит на асфальте. Рядом с ним находится сотрудник экспертно-криминалистического центра. Также на фото можно разглядеть черный мешок.
Официальных данных по этому поводу пока не поступало.
Ранее RostovGazeta рассказала, что в припаркованном автомобиле на Северном в Ростове нашли тело человека.