«Все лучшее детям»: школьникам в Ростовской области покажут выпадение прямой кишки

Школьники наглядно смогут увидеть открытый перелом плечевой кости, бедра и предплечья, ожог кисти I–III степени, отморожение кисти I и II степени, закрытый перелом голени. Также будет макет проникающего ранения брюшиной полости с выпадением петли кишки и многое другое.