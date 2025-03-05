«Все лучшее детям»: школьникам в Ростовской области покажут выпадение прямой кишки

Posted 5 марта, 16:04
Published 5 марта, 16:04
Modified 5 марта, 16:06
Updated 5 марта, 16:06
В целях достижения результатов регионального проекта «Все лучшее детям» и национального проекта «Молодежь и дети» для школ Ростовской области закупят 743 разнообразных имитаторов ранений и поражений.
Школьники наглядно смогут увидеть открытый перелом плечевой кости, бедра и предплечья, ожог кисти I–III степени, отморожение кисти I и II степени, закрытый перелом голени. Также будет макет проникающего ранения брюшиной полости с выпадением петли кишки и многое другое.
Ранее RostovGazeta рассказала, что более 530 миллионов рублей выделили на реставрацию театра имени Горького в Ростове.