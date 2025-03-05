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Posted 5 марта, 16:04

Published 5 марта, 16:04

Modified 5 марта, 16:06

Updated 5 марта, 16:06

«Все лучшее детям»: имитации ранений и поражений появятся в школах Ростовской области

«Все лучшее детям»: школьникам в Ростовской области покажут выпадение прямой кишки

5 марта 2025, 16:04
Фото: 1MI. «Все лучшее детям»: имитации ранений и поражений появятся в школах Ростовской области

Почти 15 млн рублей потратят на макеты ожогов и ран для школ Ростовской области

Для общеобразовательных учреждений Ростовской области приобретут имитаторы ранений и поражений. На тренажеры для обучения потратят около 14,9 миллиона рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

В целях достижения результатов регионального проекта «Все лучшее детям» и национального проекта «Молодежь и дети» для школ Ростовской области закупят 743 разнообразных имитаторов ранений и поражений.

Школьники наглядно смогут увидеть открытый перелом плечевой кости, бедра и предплечья, ожог кисти I–III степени, отморожение кисти I и II степени, закрытый перелом голени. Также будет макет проникающего ранения брюшиной полости с выпадением петли кишки и многое другое.

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Ранее RostovGazeta рассказала, что более 530 миллионов рублей выделили на реставрацию театра имени Горького в Ростове.

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