ВТБ начинает цикл марафонов по финансовой грамотности для студентов

В течение учебного года региональные офисы ВТБ совместно с учебными организациями регионов проводят марафоны, направленные на поэтапное формирование устойчивой финансовой культуры, навыков осознанного управления личными средствами и усвоения знаний, необходимых для формирования финансово стабильного будущего. Темы марафонов соответствуют стратегическим задачам — повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры к 2030 году, утверждённым Правительством РФ. Среди них: борьба с закредитованностью, развитие культуры сбережений, снижение рисков финансового мошенничества и популяризация ответственного подхода к инвестициям.