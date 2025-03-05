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Posted 5 марта, 08:33

Published 5 марта, 08:33

Modified 5 марта, 08:35

Updated 5 марта, 08:35

ВТБ начинает цикл марафонов по финансовой грамотности для студентов

ВТБ начинает цикл марафонов по финансовой грамотности для студентов

5 марта 2025, 08:33
Фото: Изображение Midjourney.
В 2025 году по всей стране пройдет более 130 марафонов, посвященных финансовой безопасности, личному планированию, кредитованию и основам инвестиций.

Марафоны стартовали 3 марта в первых восьми регионах: Белгородской, Архангельской, Тульской, Новосибирской областях, Удмуртской республике, Забайкальском крае, Камчатском крае и Ханты-мансийском автономном округе. Участники получают прикладные знания в финансовой сфере и посоревнуются за звание лучшего в регионе. Студенты, которые покажут наивысший результат, будут награждены призами.

Каждый понедельник новая группа регионов будет принимать эстафету в своих учебных заведениях. Все марафоны пройдут во время учебного процесса студентов и совпадут с весенним и осенним семестрами.

«На своих марафонах мы знакомим студентов с базовыми правилами финансовой безопасности, возможностями сбережения средств и преумножения капитала, рассказываем о кредитовании и помогаем разобраться в мире инвестиций. Как банк мы обладаем глубокой экспертизой в этих вопросах и готовы делиться ей. Наша задача — увлечь молодых людей темой экономики, вопросами финансового планирования и грамотного распределения средств. Формат марафонов-практикумов помогает сделать знания более доступными и запоминающимися», — отметила заместитель президента — председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.

ВТБ проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности молодого поколения в рамках своей инициативы «Создание финансовых возможностей». Для этого банк разрабатывает и внедряет инновационные практико-ориентированные форматы развития компетенций.

В течение учебного года региональные офисы ВТБ совместно с учебными организациями регионов проводят марафоны, направленные на поэтапное формирование устойчивой финансовой культуры, навыков осознанного управления личными средствами и усвоения знаний, необходимых для формирования финансово стабильного будущего. Темы марафонов соответствуют стратегическим задачам — повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры к 2030 году, утверждённым Правительством РФ. Среди них: борьба с закредитованностью, развитие культуры сбережений, снижение рисков финансового мошенничества и популяризация ответственного подхода к инвестициям.

В 2024 году для 434 образовательных учреждений (22 вуза, 308 организаций, предоставляющих среднее профессиональное образование) были проведены мероприятия по развитию финансовой культуры, в которых приняли участие более 29 тысяч студентов из 30 регионов страны.

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