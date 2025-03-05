ВТБ направит 25 млн рублей на устранение последствий разлива мазута в Керчи

«Черноморское побережье — не только важнейшее место отдыха для каждого жителя нашей страны, но и уникальное биоразнообразие. Разлив нефтепродуктов, гибель сотен птиц и морских обитателей стали трагедией, последствия которой будут с нами ещё долгие годы. Сейчас начинается перелетный период у птиц, и это несёт новые вызовы. Наша общая задача — объединить усилия и минимизировать как текущие последствия разлива, так и риски в будущем. Именно на этом при поддержке банка ВТБ намерен сосредоточить свои усилия Фонд защитников природы», — отметил директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок.