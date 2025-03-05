ВТБ: предприниматели в 4 раза увеличили расчеты с самозанятыми

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ в 2024 году закупили у самозанятых товары и услуги на сумму более 7,3 млрд рублей, что в 4,3 раза больше, чем по итогам 2023 года. Об этом свидетельствует статистика сервиса банка для выплат самозанятым.

Число переводов в сервисе превысило 100 тысяч — это также в 4 раза больше, чем годом ранее. По данным ВТБ, среди клиентов среднего и малого бизнеса наиболее востребованы услуги самозанятых, связанные со строительством и ремонтом, транспортной сферой и ИТ. Средний чек в этих категориях по итогам года составил 65 тыс. рублей. Наибольший объем расчетов приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Среди других регионов лидируют Республика Татарстан, Свердловская и Иркутская области, Краснодарский край и Ростовская область. «Растет не только интерес бизнеса к самозанятым, но и число самих специалистов. По итогам года ВТБ зафиксировал двукратный рост аудитории личного кабинета самозанятого. Этот сервис позволяет подтверждать свой статус, автоматически регистрировать доход в ФНС, формировать чеки и получать доступ к различным инструментам для ведения бизнеса. Этими возможностями пользуются более 130 тыс. клиентов, и в 2024 году они зарегистрировали в два раза больше чеков, чем годом ранее — почти 300 тыс. на сумму 4,2 млрд рублей», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ.