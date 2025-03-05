ВТБ: в феврале продажи ипотеки в России снизились более чем на треть

ВТБ во второй месяц 2025 года провел 8,4 тысячи ипотечных сделок, общий объем которых составил свыше 42 млрд рублей. Это примерно сопоставимо с февралем 2024 года, но более чем вдвое превышает результат января. Как и в целом по рынку, наиболее востребована в банке «семейная ипотека»: в феврале ею воспользовались 6,6 тысяч клиентов ВТБ, получив почти 35 млрд рублей.