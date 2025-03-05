rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 09:58

Published 5 марта, 09:58

Modified 5 марта, 10:00

Updated 5 марта, 10:00

ВТБ: в феврале продажи ипотеки в России снизились более чем на треть

ВТБ: в феврале продажи ипотеки в России снизились более чем на треть

5 марта 2025, 09:58
Фото: 1MI.
По предварительным оценкам ВТБ, в феврале российские банки выдали ипотечные кредиты на сумму около 210 млрд рублей. Это более чем на треть меньше, чем в феврале 2024 года, но в 1,6 раза выше, чем в январе 2025 года.

Основной драйвер роста — программы господдержки, на которые пришлось около 70% от общего числа сделок. Самая популярная программа «семейная» — по ней в феврале на рынке в целом было оформлено 6 из 10 кредитов.

ВТБ во второй месяц 2025 года провел 8,4 тысячи ипотечных сделок, общий объем которых составил свыше 42 млрд рублей. Это примерно сопоставимо с февралем 2024 года, но более чем вдвое превышает результат января. Как и в целом по рынку, наиболее востребована в банке «семейная ипотека»: в феврале ею воспользовались 6,6 тысяч клиентов ВТБ, получив почти 35 млрд рублей.

Лидерами по объему ипотечных сделок в ВТБ в феврале стали Москва и Московская область (12,2 млрд рублей), Краснодарский край (2,8 млрд рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (2,3 млрд рублей).

«Прирост ипотечных продаж по сравнению с январем — сезонное явление, поэтому о кардинальном изменении ситуации говорить не приходится. Год к году сегмент жилищного кредитования по-прежнему демонстрирует отрицательную динамику. Несмотря на наблюдаемое снижение рыночных ставок, они остаются очень высокими, поэтому тренд по „охлаждению“ спроса продолжится. Реального оживления спроса можно ждать не раньше 2026 года, когда ставки по рыночным ипотечным программам станут более доступными», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика