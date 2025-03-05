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Posted 5 марта, 17:20

Published 5 марта, 17:20

Modified 5 марта, 17:22

Updated 5 марта, 17:22

Вторая за неделю мощная геомагнитная буря ударит по Ростовской области

Вторая за неделю мощная геомагнитная буря ударит по Ростовской области

5 марта 2025, 17:20
Фото: Изображение Midjourney. Вторая за неделю мощная геомагнитная буря ударит по Ростовской области
На территории Ростовской области вновь начнет бушевать магнитная буря. Она продержится в регионе почти сутки. Информация опубликована на сайте Time-In.

Магнитная буря начнется резко в воскресенье, 9 марта, примерно в 21.00 мск. Она сразу же достигнет пяти баллов из девяти возможных. Это соответствует уровню G1 и считается солнечной активностью умеренной силы.

Возбуждение геомагнитного поля Земли продлится 21 час — до понедельника, 10 марта, примерно до 18.00 мск.

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Добавим, что магнитные бури вернутся в донской регион еще пару раз за март. В это время метеозависимые люди могут испытывать проблемы со здоровьем. Чаще всего могут встречаться такие симптомы, как головная боль, головокружение, слабость и недомогание.

Ранее RostovGazeta рассказала, что глобальное потепление может привести к «ледовым цунами» в Ростовской области.

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