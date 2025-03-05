Вторая за неделю мощная геомагнитная буря ударит по Ростовской области

Posted 5 марта, 17:20
Published 5 марта, 17:20
Modified 5 марта, 17:22
Updated 5 марта, 17:22
Магнитная буря начнется резко в воскресенье, 9 марта, примерно в 21.00 мск. Она сразу же достигнет пяти баллов из девяти возможных. Это соответствует уровню G1 и считается солнечной активностью умеренной силы.
Возбуждение геомагнитного поля Земли продлится 21 час — до понедельника, 10 марта, примерно до 18.00 мск.
Добавим, что магнитные бури вернутся в донской регион еще пару раз за март. В это время метеозависимые люди могут испытывать проблемы со здоровьем. Чаще всего могут встречаться такие симптомы, как головная боль, головокружение, слабость и недомогание.
Ранее RostovGazeta рассказала, что глобальное потепление может привести к «ледовым цунами» в Ростовской области.