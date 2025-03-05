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Posted 5 марта, 15:25

Published 5 марта, 15:25

Modified 5 марта, 15:25

Updated 5 марта, 15:25

За 2024 год было отремонтировано свыше 750 сельских отделений Почты России

За 2024 год было отремонтировано свыше 750 сельских отделений Почты России

5 марта 2025, 15:25
Фото: пресс-службы Почты России.
Почта России активно реализует программу реконструкции отделений в сельской местности. За прошедшие три года специалисты провели модернизацию более 3,2 тысячи почтовых отделений, расположенных в сельских поселениях и отдаленных территориях, при этом более 750 объектов было обновлено в 2024 году.

Программа, рассчитанная до 2030 года, направлена на формирование комфортной рабочей среды для персонала и расширение перечня услуг, доступных для сельского населения, пишут newizv.ru.

В процессе модернизации почтовых отделений была выполнена комплексная реконструкция как внутренних помещений, так и фасадов зданий. Особое внимание уделялось монтажу систем климат-контроля, безопасности и видеонаблюдения. В случаях, когда реконструкция здания не представлялась возможной, строились новые отделения с использованием современных стройматериалов.

Михаил Волков, гендиректор Почты России, заявил, что компания стала важным социальным институтом, предоставляющим гражданам доступ к разным сервисам и информационным услугам. Сегодня Почта России — больше, чем просто оператор связи. Он добавил, что для сельских жителей почтовое отделение служит главным источником современных сервисов и окном в мир цифровых технологий.

«Модернизация отделений важна как улучшение инфраструктуры, но и как новая возможность для местных жителей получать качественные услуги на уровне, сопоставимом с городскими», — пояснил Михаил Волков.

Модернизация позволила значительно расширить возможности сельских почтовых отделений. Теперь в них оборудованы так называемые уголки здоровья, где жители могут бесплатно проверить давление и температуру. Кроме того, во многих отделениях установлены компьютеры с доступом к важнейшим государственным ресурсам, таким как портал «Госуслуги», сайт Социального фонда России, а также сервисы для поиска работы.

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