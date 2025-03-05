За 2024 год было отремонтировано свыше 750 сельских отделений Почты России

Модернизация позволила значительно расширить возможности сельских почтовых отделений. Теперь в них оборудованы так называемые уголки здоровья, где жители могут бесплатно проверить давление и температуру. Кроме того, во многих отделениях установлены компьютеры с доступом к важнейшим государственным ресурсам, таким как портал «Госуслуги», сайт Социального фонда России, а также сервисы для поиска работы.