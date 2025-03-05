За 2024 год было отремонтировано свыше 750 сельских отделений Почты России

Posted 5 марта, 15:25
Published 5 марта, 15:25
Modified 5 марта, 15:25
Updated 5 марта, 15:25
Программа, рассчитанная до 2030 года, направлена на формирование комфортной рабочей среды для персонала и расширение перечня услуг, доступных для сельского населения, пишут newizv.ru.
В процессе модернизации почтовых отделений была выполнена комплексная реконструкция как внутренних помещений, так и фасадов зданий. Особое внимание уделялось монтажу систем климат-контроля, безопасности и видеонаблюдения. В случаях, когда реконструкция здания не представлялась возможной, строились новые отделения с использованием современных стройматериалов.
Михаил Волков, гендиректор Почты России, заявил, что компания стала важным социальным институтом, предоставляющим гражданам доступ к разным сервисам и информационным услугам. Сегодня Почта России — больше, чем просто оператор связи. Он добавил, что для сельских жителей почтовое отделение служит главным источником современных сервисов и окном в мир цифровых технологий.
«Модернизация отделений важна как улучшение инфраструктуры, но и как новая возможность для местных жителей получать качественные услуги на уровне, сопоставимом с городскими», — пояснил Михаил Волков.
Модернизация позволила значительно расширить возможности сельских почтовых отделений. Теперь в них оборудованы так называемые уголки здоровья, где жители могут бесплатно проверить давление и температуру. Кроме того, во многих отделениях установлены компьютеры с доступом к важнейшим государственным ресурсам, таким как портал «Госуслуги», сайт Социального фонда России, а также сервисы для поиска работы.