Жители Цимлянска пожаловались на нелегальную свалку со шкурами животных

Posted 5 марта, 13:11
Published 5 марта, 13:11
Modified 5 марта, 13:11
Updated 5 марта, 13:11
Жительница Цимлянска Галина рассказывает, что огромная несанкционированная свалка находится на улице Некрасова, рядом с рекультивированным полигоном.
«В этой горе мусора есть все. Огромное количество пластиковых бутылок, шкуры животных, даже люди видели часть ноги поросенка! О ликвидации этой свалки мы бьемся уже долго, но как рыба об лед. Толку никакого. Как сгружали туда отходы, так и продолжают», — говорит Галина.
При этом, по словам собеседницы, мусор накапливается в балке, которая ведет к реке Кушмак.
«Нам говорили, что по этой свалке собираются делать проект рекультивации. Но тогда почему все по-прежнему сваливают туда?» — недоумевают жители.
В администрации Цимлянского городского поселения корреспонденту RostovGazeta сообщили, что информация от жителей полностью не соответствует действительности.
«Есть три человека, которые у нас здесь занимаются этой ерундой. Я вам рекомендую в наш адрес направить официальный запрос, мы вам дадим ответ и все. Тем более, данный ответ мы уже давали десяткам проверяющих органов и вопросов здесь нет», — подчеркнули в администрации.
Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростовской области решили потратить порядка 225 миллионов рублей на приобретение мусорных контейнеров.