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Posted 5 марта, 13:11

Published 5 марта, 13:11

Modified 5 марта, 13:11

Updated 5 марта, 13:11

Черепа животных

Жители Цимлянска пожаловались на нелегальную свалку со шкурами животных

5 марта 2025, 13:11
Фото: 1MI. Черепа животных
Сюжет
Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратились жители Цимлянска Ростовской области. Люди пожаловались на огромную несанкционированную свалку, куда сваливают биологические отходы.

Жительница Цимлянска Галина рассказывает, что огромная несанкционированная свалка находится на улице Некрасова, рядом с рекультивированным полигоном.

«В этой горе мусора есть все. Огромное количество пластиковых бутылок, шкуры животных, даже люди видели часть ноги поросенка! О ликвидации этой свалки мы бьемся уже долго, но как рыба об лед. Толку никакого. Как сгружали туда отходы, так и продолжают», — говорит Галина.

При этом, по словам собеседницы, мусор накапливается в балке, которая ведет к реке Кушмак.

«Нам говорили, что по этой свалке собираются делать проект рекультивации. Но тогда почему все по-прежнему сваливают туда?» — недоумевают жители.
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В администрации Цимлянского городского поселения корреспонденту RostovGazeta сообщили, что информация от жителей полностью не соответствует действительности.

«Есть три человека, которые у нас здесь занимаются этой ерундой. Я вам рекомендую в наш адрес направить официальный запрос, мы вам дадим ответ и все. Тем более, данный ответ мы уже давали десяткам проверяющих органов и вопросов здесь нет», — подчеркнули в администрации.

Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростовской области решили потратить порядка 225 миллионов рублей на приобретение мусорных контейнеров.

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#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Мусор#Цимлянск#Биологические отходы#Нелегальная свалка
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