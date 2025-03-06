Два исторических дома в Ростове стали памятниками архитектуры

Речь идет о трехэтажном здании на улице Пушкинской, 132/59. Там находится доходный дом Хаи Шлемовны Гринштейн, в котором некогда жил и трудился местный архитектор Григорий Николаевич Васильев. Особняк построили больше века назад, в 1897–1898 годах. Сейчас в доме располагается аптека, ресторан и несколько магазинов.