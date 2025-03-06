Два исторических дома в Ростове стали памятниками архитектуры

Posted 6 марта, 08:40
Published 6 марта, 08:40
Modified 6 марта, 08:42
Updated 6 марта, 08:42
Речь идет о трехэтажном здании на улице Пушкинской, 132/59. Там находится доходный дом Хаи Шлемовны Гринштейн, в котором некогда жил и трудился местный архитектор Григорий Николаевич Васильев. Особняк построили больше века назад, в 1897–1898 годах. Сейчас в доме располагается аптека, ресторан и несколько магазинов.
Также статус объекта культурного наследия получил доходный дом Анны Федоровны Чуриной на улице Темерницкой, 27. Годы постройки его более поздние, но тоже относятся к дореволюционному периоду. Трехэтажное здание появилось в 1914 году.
Охранный статус защитит эти два здания от сноса и позволит реставрировать их с учетом сохранившихся уникальных элементов.