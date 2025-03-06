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Posted 6 марта, 08:40

Published 6 марта, 08:40

Modified 6 марта, 08:42

Updated 6 марта, 08:42

Доходный дом Х. Ш. Гринштейн

Два исторических дома в Ростове стали памятниками архитектуры

6 марта 2025, 08:40
Фото: Яндекс. Карты. Доходный дом Х. Ш. Гринштейн
В Ростове-на-Дону еще два исторических дома признали памятником архитектуры. Постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Речь идет о трехэтажном здании на улице Пушкинской, 132/59. Там находится доходный дом Хаи Шлемовны Гринштейн, в котором некогда жил и трудился местный архитектор Григорий Николаевич Васильев. Особняк построили больше века назад, в 1897–1898 годах. Сейчас в доме располагается аптека, ресторан и несколько магазинов.

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доходный дом А. Ф. Чуриной
доходный дом А. Ф. Чуриной. Фото: Яндекс. Карты

Также статус объекта культурного наследия получил доходный дом Анны Федоровны Чуриной на улице Темерницкой, 27. Годы постройки его более поздние, но тоже относятся к дореволюционному периоду. Трехэтажное здание появилось в 1914 году.

Охранный статус защитит эти два здания от сноса и позволит реставрировать их с учетом сохранившихся уникальных элементов.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Аптека#Ресторан#Реставрация#Памятники архитектуры
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