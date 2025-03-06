Госэкспертиза одобрила строительство школы на Малиновского в Ростове

Posted 6 марта, 10:34
Published 6 марта, 10:34
Modified 6 марта, 10:36
Updated 6 марта, 10:36
Госэкспертиза вынесла положительное заключение по проекту строительства общеобразовательной организации. На будет располагаться в районе многоквартирной жилой застройки по адресу улица Малиновского, 33б в Ростове-на-Дону. Школа будет вмещать 661 ученика.
В документах указано, что застройщиком выступит «Специализированный застройщик СК10 №9».
Добавим, что проектную документацию готовили ООО «Геотехрешения», ООО «ПК Проект» и ООО «ЮГЕО».
До этого RostovGazeta сообщила, что на новый Дворец спорта в Ростове-на-Дону потратят три миллиарда рублей. Подробнее о проекте читайте в нашем материале.