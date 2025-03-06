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Posted 6 марта, 10:34

Published 6 марта, 10:34

Modified 6 марта, 10:36

Updated 6 марта, 10:36

Школьники играют в шахматы

Госэкспертиза одобрила строительство школы на Малиновского в Ростове

6 марта 2025, 10:34
Фото: Pxhere. Школьники играют в шахматы
Государственная экспертиза одобрила строительство школы на улице Малиновского в Ростове-на-Дону. Соответствующая документация опубликована на сайте Единого госреестра заключений.

Госэкспертиза вынесла положительное заключение по проекту строительства общеобразовательной организации. На будет располагаться в районе многоквартирной жилой застройки по адресу улица Малиновского, 33б в Ростове-на-Дону. Школа будет вмещать 661 ученика.

В документах указано, что застройщиком выступит «Специализированный застройщик СК10 №9».

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Добавим, что проектную документацию готовили ООО «Геотехрешения», ООО «ПК Проект» и ООО «ЮГЕО».

До этого RostovGazeta сообщила, что на новый Дворец спорта в Ростове-на-Дону потратят три миллиарда рублей. Подробнее о проекте читайте в нашем материале.

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