Как выжить на 20 тысяч и может ли кот стать главой Ростова: что обсуждают в соцсетях?

Posted 6 марта, 19:57
Published 6 марта, 19:57
Modified 6 марта, 19:59
Updated 6 марта, 19:59
Закон о запрете продажи алкоголя в наливайках, расположенных в многоквартирных домах, после 23.00 мск вступил в силу еще 1 марта. Однако в социальных сетях в Ростовской области широкое обсуждение эта тема получила только спустя пять дней.
Подписчики одного из ростовских пабликов в Telegram в комментариях отмечают, что запрет бесполезен, ведь алкоголь и раньше нельзя было приобрести после 23.00. Другие отмечают, что для тех, кто действительно хочет выпить, это не станет проблемой. Согласно закону, реализация алкоголя после указанного времени не будет приостановлена в заведениях общественного питания, которые имеют специальную лицензию.
«Может быть их вообще запретить в радиусе 100 метров от дома?» — предлагает автор другого комментария под постом.
«Кроме наливаек, есть масса других точек, где любители выпить смогут купить алкоголь», — добавляют ростовчане.
«Да вообще их закрывайте, нафиг они нужны?» — призывает еще один комментатор.
Находятся и такие горожане, которые и вовсе призывают отнести алкоголь «в список наркотиков» и полностью запретить.
Еще одной популярной темой для обсуждения стал способ выживания на 20 тысяч рублей в месяц. Скриншоты со списком затрат от неизвестного эксперта разместили сразу несколько городских сообществ в социальных сетях.
Подписчикам такая инструкция жесткой экономии пришлась не по вкусу. Ростовчане посчитали, что стоимость коммунальных услуг автор указал неправдоподобно низкую — 3 тысячи рублей в месяц. Отказ от оплаты Интернета в качестве экономии дончане тоже сочли невозможным.
«Коммуналка 3000 это за что? Где такое? Однушка в Александровке выходит зимой 7500», — делится автор комментария.
«Лучше умереть с голоду, но с интернетом. Коуч года», — добавляет другой.
«Видимо из лекарств только аспирин на все случаи жизни и бинтик. И одежда за 1 тысячу рублей… Покажите мне обувь или зимнюю куртку за эти деньги», — спрашивает одна из подписчиц.
Еще один комментаторов возмутился, что прожить на такую сумму возможно разве что в собственной квартире. Двадцати тысяч рублей в 2025 году, по его словам, не хватает даже на оплату студии в Левенцовке.
«Да тут месяц не проживёшь. Квартиру оплатил и все», — отмечает автор комментария из Telegram-канала.
«А для чиновников список, на чём сэкономить, никто составить не хочет?» — предлагает другой.
Список для чиновников тоже составили. Вот только не для экономии. В него вошли кандидаты на должность главы Ростова. Всего набралось двенадцать человек. Среди них — нынешний врио главы города Александр Скрябин, травматолог-ортопед из Пятигорска Ибрагим Ажигов, стендап-комик Игорь Пименов и глава администрации села Красный Крым в Ростовской области Лавр Черкашин.
«Есть управленцы, а не бизнесмены?» — пишут комментаторы.
«А где кандидаты не из бизнеса? К примеру из школ, детских садов, сельского хозяйства. А что, у нас регион сельскохозяйственный, можно выдернуть какого-то толкового управленца из этой сферы или директора завода, можно посмотреть кандидатов на РСМ и не только», — соглашаются другие.
Напомним, второй тур выборов сити-менеджера в Ростове пройдет 10 марта.
Ростовчане возмутились количеству малоизвестных кандидатов.
«Кто эти люди?», — задает вопрос участник сообщества.
Действительно, о четырех членах списка потенциальных глав администрации дончане мало что знают, их личность трудно установить. Некоторые из кандидатов — выходцы из других регионов.
Один из комментаторов предложил отправить на выборы своего кота. Эту идею поддержали еще несколько десятков фолловеров.
«А ещё мой кот, тоже очень хочет!» — пишет ростовчанин.
«Я за твоего кота!» — отвечает другой.
«Кот так-то получше шарит», — считает еще один подписчик.
Однако окончательный выбор останется за городской Думой Ростова-на-Дону.
Ранее RostovGazeta писала о том, можно ли выжить в Ростове-на-Дону на 300 рублей в день.