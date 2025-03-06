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Posted 6 марта, 19:57

Published 6 марта, 19:57

Modified 6 марта, 19:59

Updated 6 марта, 19:59

Как выжить на 20 тысяч и чей кот будет главой Ростова: что еще обсуждают в соцсетях?

Как выжить на 20 тысяч и может ли кот стать главой Ростова: что обсуждают в соцсетях?

6 марта 2025, 19:57
Фото: 1MI. Как выжить на 20 тысяч и чей кот будет главой Ростова: что еще обсуждают в соцсетях?
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Эксклюзив
Корреспондент RostovGazeta изучил комментарии в городских соцсетях, чтобы понять, что тревожило жителей Ростова больше всего 6 марта. Оказалось, что многим по душе кот в роли будущего главы администрации Ростовской области.

«Нафиг нужны наливайки?»

Закон о запрете продажи алкоголя в наливайках, расположенных в многоквартирных домах, после 23.00 мск вступил в силу еще 1 марта. Однако в социальных сетях в Ростовской области широкое обсуждение эта тема получила только спустя пять дней.

Подписчики одного из ростовских пабликов в Telegram в комментариях отмечают, что запрет бесполезен, ведь алкоголь и раньше нельзя было приобрести после 23.00. Другие отмечают, что для тех, кто действительно хочет выпить, это не станет проблемой. Согласно закону, реализация алкоголя после указанного времени не будет приостановлена в заведениях общественного питания, которые имеют специальную лицензию.

«Может быть их вообще запретить в радиусе 100 метров от дома?» — предлагает автор другого комментария под постом.
«Кроме наливаек, есть масса других точек, где любители выпить смогут купить алкоголь», — добавляют ростовчане.
«Да вообще их закрывайте, нафиг они нужны?» — призывает еще один комментатор.

Находятся и такие горожане, которые и вовсе призывают отнести алкоголь «в список наркотиков» и полностью запретить.

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«Лучше умереть с голоду, но с интернетом»

Еще одной популярной темой для обсуждения стал способ выживания на 20 тысяч рублей в месяц. Скриншоты со списком затрат от неизвестного эксперта разместили сразу несколько городских сообществ в социальных сетях.

Подписчикам такая инструкция жесткой экономии пришлась не по вкусу. Ростовчане посчитали, что стоимость коммунальных услуг автор указал неправдоподобно низкую — 3 тысячи рублей в месяц. Отказ от оплаты Интернета в качестве экономии дончане тоже сочли невозможным.

«Коммуналка 3000 это за что? Где такое? Однушка в Александровке выходит зимой 7500», — делится автор комментария.

«Лучше умереть с голоду, но с интернетом. Коуч года», — добавляет другой.

«Видимо из лекарств только аспирин на все случаи жизни и бинтик. И одежда за 1 тысячу рублей… Покажите мне обувь или зимнюю куртку за эти деньги», — спрашивает одна из подписчиц.

Еще один комментаторов возмутился, что прожить на такую сумму возможно разве что в собственной квартире. Двадцати тысяч рублей в 2025 году, по его словам, не хватает даже на оплату студии в Левенцовке.

«Да тут месяц не проживёшь. Квартиру оплатил и все», — отмечает автор комментария из Telegram-канала.
«А для чиновников список, на чём сэкономить, никто составить не хочет?» — предлагает другой.
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«Давайте голосовать за кота»

Список для чиновников тоже составили. Вот только не для экономии. В него вошли кандидаты на должность главы Ростова. Всего набралось двенадцать человек. Среди них — нынешний врио главы города Александр Скрябин, травматолог-ортопед из Пятигорска Ибрагим Ажигов, стендап-комик Игорь Пименов и глава администрации села Красный Крым в Ростовской области Лавр Черкашин.

«Есть управленцы, а не бизнесмены?» — пишут комментаторы.
«А где кандидаты не из бизнеса? К примеру из школ, детских садов, сельского хозяйства. А что, у нас регион сельскохозяйственный, можно выдернуть какого-то толкового управленца из этой сферы или директора завода, можно посмотреть кандидатов на РСМ и не только», — соглашаются другие.

Напомним, второй тур выборов сити-менеджера в Ростове пройдет 10 марта.

Ростовчане возмутились количеству малоизвестных кандидатов.

«Кто эти люди?», — задает вопрос участник сообщества.

Действительно, о четырех членах списка потенциальных глав администрации дончане мало что знают, их личность трудно установить. Некоторые из кандидатов — выходцы из других регионов.

Один из комментаторов предложил отправить на выборы своего кота. Эту идею поддержали еще несколько десятков фолловеров.

«А ещё мой кот, тоже очень хочет!» — пишет ростовчанин.
«Я за твоего кота!» — отвечает другой.
«Кот так-то получше шарит», — считает еще один подписчик.

Однако окончательный выбор останется за городской Думой Ростова-на-Дону.

Ранее RostovGazeta писала о том, можно ли выжить в Ростове-на-Дону на 300 рублей в день.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
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