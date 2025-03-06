Как выжить на 20 тысяч и может ли кот стать главой Ростова: что обсуждают в соцсетях?

Подписчики одного из ростовских пабликов в Telegram в комментариях отмечают, что запрет бесполезен, ведь алкоголь и раньше нельзя было приобрести после 23.00. Другие отмечают, что для тех, кто действительно хочет выпить, это не станет проблемой. Согласно закону, реализация алкоголя после указанного времени не будет приостановлена в заведениях общественного питания, которые имеют специальную лицензию.