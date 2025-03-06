Кинолог рассказала, как в Ростове сэкономить на покупке породистых питомцев

Posted 6 марта, 05:27
Published 6 марта, 05:27
Modified 6 марта, 05:27
Updated 6 марта, 05:27
Трендовых собак 2024-2024 года на одном из популярных сайтов объявлений в Ростове продают по 40-50 тысяч рублей, а представители новой породы, зарегистрированной в 2004 году, американский булли оцениваются заводчиками в 70, 150 и даже 350 тысяч рублей.
Кошки модных пород ориентальная, шотландская вислоухая и британская гладкошерстная оцениваются до 60, 50 и 31 тысяч рублей соответственно.
За высокоинтеллектуального желтохохлого какаду продавец в Ростове планирует получить 250 тысяч рублей.
По мнению ростовского кинолога Анастасии Левен, на породистом животном ростовчане могут сэкономить, если будут придерживаться простых правил.
«Во-первых, никогда не покупайте породистых питомцев по подозрительно низким ценам. Ни один заводчик не будет целенаправленно обесценивать свой труд. За такими объявлениями скрываются либо мошенники, выдающие животных за породистых, либо недобросовестные заводчики, пытающиеся сбыть больных животных. В итоге такая экономия выльется в огромные деньги, стресс для вас и животного», — отмечает эксперт.
Анастасия Левен рекомендует будущим хозяевам оценить, зачем им нужен питомец.
«Когда вы поймете свои потребности — завести компаньона, вести активный образ жизни или снизить уровень стресса, одиночества — вы поймете, какой питомец и порода вам нужны. Выбирать только по внешнему виду, советам знакомых или из-за моды на какую-то породу — плохая идея», — считает кинолог.
Эксперт советует также избегать покупки тех пород животных, которые находятся на пике популярности или являются слишком редкими. Как правило, цены на них выше.
«Лучше выбирать стандартные всегда актуальные породы или подождать 1-2 года, пока популярность пройдет, и заводчики снизят цены. Этого сейчас можно ожидать от померанских шпицев. Уже была такая ситуация с мейн-кунами. Раньше их продавали по 50-60 тысяч, а сейчас средний ценник упал почти вдвое», — поясняет кинолог.
Кроме того, если вы не планируете участвовать с питомцем в выставках, можно сосредоточиться только на чистоте породы, а не на уровне родословной. Как правило, титулованные предки набивают животным 20-40% от цены, добавляет Анастасия Левен.
Ранее RostovGazeta писала о том, почем в Ростове продают популярные породы домашних любимцев и откуда такие цены.