Мошенники массово атакуют жителей Ростовской области под видом «Почты России»

«Все важные вопросы по незнакомым номерам телефона и в мессенджерах никогда не решайте и тем более не оставляйте там свои личные данные. В первую очередь всегда проверяйте незнакомые номера, где вам представляются „сотрудниками“, „представителями“ банков, госведомств и так далее и просят дать какие-то данные, коды из СМС. Если очень переживаете из-за сказанного вам по неизвестному номеру — напрямую свяжитесь с организацией по официальным контактным данным или зайдите в офис лично», — советует Георг Буцуканов.