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Posted 6 марта, 12:09

Published 6 марта, 12:09

Modified 6 марта, 12:11

Updated 6 марта, 12:11

Отделение «Почты России»

Мошенники массово атакуют жителей Ростовской области под видом «Почты России»

6 марта 2025, 12:09
Фото: 1MI. Отделение «Почты России»
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Эксклюзив
Чтобы не стать жертвой мошенников, жителям Ростова нужно перестать решать якобы важные вопросы с собеседниками с незнакомым номером телефона и в социальных сетях, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эксперт по проверке систем безопасности Георг Буцуканов.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (МВД) России 5 марта сообщили о новом способе мошенничества. Злоумышленники связываются с жертвой по телефону якобы от имени «Почты России» и просят собеседников уточнить детали для получения заказного письма или посылки при помощи чат-бота в мессенджере Telegram. Таким образом мошенники пытаются завладеть личным аккаунтом.

«Если вам позвонят с подобной просьбой — постарайтесь даже не отвечать. Нынче мошенники могут звонить просто за тем, чтобы записать ваш голос и использовать его в корыстных целях. Насколько я знаю, все отправления с неточным адресом отправляются обратно адресанту», — замечает эксперт по проверке систем безопасности Георг Буцуканов.

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Компьютер и телефон
Компьютер и телефон. Фото: 1MI

Он добавляет, что ведомства и крупные организации постараются связаться с клиентом при помощи корпоративного телефонного номера или электронной почты, которые будут полностью соответствовать указанным на официальном сайте.

«Все важные вопросы по незнакомым номерам телефона и в мессенджерах никогда не решайте и тем более не оставляйте там свои личные данные. В первую очередь всегда проверяйте незнакомые номера, где вам представляются „сотрудниками“, „представителями“ банков, госведомств и так далее и просят дать какие-то данные, коды из СМС. Если очень переживаете из-за сказанного вам по неизвестному номеру — напрямую свяжитесь с организацией по официальным контактным данным или зайдите в офис лично», — советует Георг Буцуканов.

Эксперт по проверке систем безопасности также рекомендует обращать внимание на знаки верификации рядом с аккаунтами или ботами, с которыми взаимодействуете.

Ранее RostovGazeta писала о том, что СНИЛС стал ценной добычей для мошенников.

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