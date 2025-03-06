На Дону инвестору фабрик бывшей Gloria Jeans запретили нанимать мигрантов

Posted 6 марта, 13:42
Published 6 марта, 13:42
Modified 6 марта, 13:44
Updated 6 марта, 13:44
Одной из компаний, которой отказали в привлечении мигрантов к работе — производитель спецодежды «Булава», принадлежащий концерну «Калашников»
Напомним, 27 февраля стало известно, что организация стала инвестором фабрик в Гуково и Зверево, в которых ранее производили одежду Gloria Jeans.
Согласно данным системы «Спарк», организация зарегистрирована в 2022 году в Ростове. На 2023 год выручка от продаж составила 79,5 миллиона рублей.
Компания собиралась привлечь к работе 350 иностранцев из Пакистана и Шри-Ланки на должность швеи. Причина отказа — наличие нарушений налогового законодательства.
Также было отказано еще трем организациям. Среди них — ООО «Алмаз», строительная компания «Сплит Сервис» и ООО «Фабрика». Всем трем организациям отказали в связи с наличием неустраненных нарушений законодательства.