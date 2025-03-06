rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 13:42

Published 6 марта, 13:42

Modified 6 марта, 13:44

Updated 6 марта, 13:44

Торговцы текстилем в Пакистане

На Дону инвестору фабрик бывшей Gloria Jeans запретили нанимать мигрантов

6 марта 2025, 13:42
Фото: wikimedia.org. Торговцы текстилем в Пакистане

Четырем предприятиям Ростовской области запретили нанимать мигрантов

Четырем компаниям из Ростовской области отказали в привлечении мигрантов к работе. Соответствующий документ появился на сайте правительства региона.

Одной из компаний, которой отказали в привлечении мигрантов к работе — производитель спецодежды «Булава», принадлежащий концерну «Калашников»

Напомним, 27 февраля стало известно, что организация стала инвестором фабрик в Гуково и Зверево, в которых ранее производили одежду Gloria Jeans.

Согласно данным системы «Спарк», организация зарегистрирована в 2022 году в Ростове. На 2023 год выручка от продаж составила 79,5 миллиона рублей.

Gloria Jeans закрывает швейную фабрику в Новошахтинске до конца февраля
Узнать подробнее

Компания собиралась привлечь к работе 350 иностранцев из Пакистана и Шри-Ланки на должность швеи. Причина отказа — наличие нарушений налогового законодательства.

Также было отказано еще трем организациям. Среди них — ООО «Алмаз», строительная компания «Сплит Сервис» и ООО «Фабрика». Всем трем организациям отказали в связи с наличием неустраненных нарушений законодательства.

Читайте также:
Gloria Jeans закрывает швейную фабрику в Новошахтинске до конца февраляБолее 2 тысяч человек потеряли работу в Ростовской области из-за Gloria JeansGloria Jeans закрыла еще две швейные фабрики в Ростовской области
#Милана Белкина#Бизнес#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мигранты#Одежда#Глория Джинс#Инвестор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика