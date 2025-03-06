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Posted 6 марта, 15:14

Published 6 марта, 15:14

Modified 6 марта, 15:14

Updated 6 марта, 15:14

Старые дома в Ростове

Названы районы Ростова-на-Дону, где выгоднее всего снимать квартиру

6 марта 2025, 15:14
Фото: 1MI. Старые дома в Ростове

Риелтор назвала районы Ростова-на-Дону, где выгоднее всего снимать квартиру

Сюжет
Эксклюзив
В каких районах Ростова лучше всего выбирать квартиру для аренды, чтобы было комфортно и недорого, корреспонденту RostovGazeta рассказал риелтор Алиса Фомина.

Риелтор Алиса Фомина считает лучшими районами для аренды квартир в Ростове те, где арендаторы проводят большую часть своего времени, учатся или работают.

«Это универсальное правило. Если отмечать конкретные районы с выгодной арендой, я бы однозначно выбрала Советский, Пролетарский и Ворошиловский. У них хорошо развита социальная инфраструктура, транспортная сеть. Много жилых домов не из числа новостроек, где ситуация с парковками и качеством строительства гораздо лучше», — отмечает эксперт.

Алиса Фомина добавляет, что цены на аренду в этих районах ориентированы на потребителя со средним доходом. Особенно комфортно здесь будет семьям с детьми, считает эксперт

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«На второе место я бы поставила центр города. Цены на аренду здесь уже выше, зато вокруг огромное количество мест для поиска работы, стабильно работают сервисы доставки, много развлечений. Практически нет необходимости тратиться на личное авто или такси, на общественном транспорте можно без пересадок доехать в любой район, не будете терять много времени в дороге», — говорит риелтор.

Ранее RostovGazeta писала о том, что жители Ростова-на-Дону стали массово сдавать в аренду свои квартиры.

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