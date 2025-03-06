Названы районы Ростова-на-Дону, где выгоднее всего снимать квартиру

«На второе место я бы поставила центр города. Цены на аренду здесь уже выше, зато вокруг огромное количество мест для поиска работы, стабильно работают сервисы доставки, много развлечений. Практически нет необходимости тратиться на личное авто или такси, на общественном транспорте можно без пересадок доехать в любой район, не будете терять много времени в дороге», — говорит риелтор.