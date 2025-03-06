«Орет где-то час»: сирена завыла в Ростове после объявления тревоги по БПЛА 6 марта

Posted 6 марта, 18:53
Published 6 марта, 18:53
Modified 6 марта, 18:55
Updated 6 марта, 18:55
Видео, на котором слышно звук сигнала тревоги, появилось около 21.00 мск. По словам очевидцев, громкий звук слышно по всей округе. Кроме того, сирена работает давно.
— Она уже орет где-то час, — пишут ростовчане в комментариях поста telegram-канала «Это Ростов».
— У меня от нее уже уши болят, — добавляют другие.
Примерно в это же время по всей Ростовской области объявили беспилотную опасность. Соответствующее оповещение получили пользователи приложения МЧС.
Ранее RostovGazeta сообщала о массированной атаке БПЛА, в результате которой произошли два пожара в регионе.