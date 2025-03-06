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Posted 6 марта, 18:53

Published 6 марта, 18:53

Modified 6 марта, 18:55

Updated 6 марта, 18:55

Вечером 6 марта после опасности БПЛА завыла сирена на Военведе в Ростове

«Орет где-то час»: сирена завыла в Ростове после объявления тревоги по БПЛА 6 марта

6 марта 2025, 18:53
Фото: rostovgazeta.ru. Вечером 6 марта после опасности БПЛА завыла сирена на Военведе в Ростове

Сирена завыла в Ростове после объявления тревоги по БПЛА 6 марта

В Ростове сработала система оповещения о ЧС. Сирена завыла в микрорайоне Военвед вечером 6 марта.

Видео, на котором слышно звук сигнала тревоги, появилось около 21.00 мск. По словам очевидцев, громкий звук слышно по всей округе. Кроме того, сирена работает давно.

— Она уже орет где-то час, — пишут ростовчане в комментариях поста telegram-канала «Это Ростов».
— У меня от нее уже уши болят, — добавляют другие.
Видео: тг Это Ростов новости. Вечером 6 марта после опасности БПЛА завыла сирена на Военведе в Ростове
«Было два хлопка: жители Ростова сообщают о грохоте и следах в небе на окраине города
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Примерно в это же время по всей Ростовской области объявили беспилотную опасность. Соответствующее оповещение получили пользователи приложения МЧС.

Ранее RostovGazeta сообщала о массированной атаке БПЛА, в результате которой произошли два пожара в регионе.

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