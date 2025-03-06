Осужденный за слабые ростовские антидроновые комплексы полковник подал апелляцию

Posted 6 марта, 04:34
Published 6 марта, 04:34
Modified 6 марта, 04:34
Updated 6 марта, 04:34
Второй Западный окружной военный суд приговорил Волкова к шести годам колонии общего режима по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение полномочий. Дело в том, что Росгвардия и Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи заключили госконтракт на поставку двух радиолокационных комплексов «Орел-2020» для борьбы с БПЛА, защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым.
На технику было выделено 395,4 миллиона рублей. По мнению стороны обвинения, Волков якобы знал, что приобретаемые комплексы не соответствовали требованиями, то есть не могли справится с поставленными задачами и подавить радиосигналы дронов.
Однако, по словам адвоката Владимира Андрусенко, Росгвардия закупила комплексы по совету производителя-монополиста. Кроме того, сам полковник утверждает, что радиолокационное оборудование предназначалось не для защиты моста, а для охраны подразделений морского управления Росгвардии в местах их дислокации.
Но по мнению обвинения, Волков несет ответственность за то, что принял на вооружение это оборудование, так как в противном случае не успевал обеспечить в срок освоение выделенных бюджетных средств, а это могло негативно сказаться на его карьере.
Напомним, что речь идет о взрыве на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. Группа преступников взорвала на мосту грузовик, заполненный взрывчаткой.