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Posted 6 марта, 13:41

Published 6 марта, 13:41

Modified 6 марта, 13:43

Updated 6 марта, 13:43

В Ростове начал работать завод по производству ноутбуков

Переносили три раза: В Ростове спустя 2 года открылся завод по производству ноутбуков

6 марта 2025, 13:41
Фото: donland.ru. В Ростове начал работать завод по производству ноутбуков

В Ростове начал работать завод по производству ноутбуков

В Ростове начал работать завод по производству ноутбуков компании «Бештау». Об этом в своем телеграм-канале заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По словам Юрия Слюсаря, на первом этапе своей работы завод будет производить полмиллиона комплектующих для компьютерной техники в год. Врио губернатора сообщил, что в дальнейшем предприятие разрастется до четырех рабочих комплексов, в которых будут работать 700 сотрудников.

Юрий Слюсарь отметил, что благодаря заводу в регионе сможет развиваться производство беспилотных авиационных систем.

«Бештау» инвестирует 8 млрд рублей в производство компьютерной техники в Ростове
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По словам Юрия Слюсаря, на первом этапе своей работы завод будет производить полмиллиона комплектующих для компьютерной техники в год
По словам Юрия Слюсаря, на первом этапе своей работы завод будет производить полмиллиона комплектующих для компьютерной техники в год. Фото: donland.ru

Напомним, гендиректор «Бештау» Олег Осипов заявил об открытии завода еще в 2023 году.

Позже экс-губернатор региона Василий Голубев на одной из пресс-конференций заявил, что завод откроется в 2024 году. Производство должно было начаться летом, но открытие перенесли из-за технических сложностей.

В начале декабря 2024 года стало известно, что открытие завода отложили на 2025 год.

По данным системы «Спарк», ООО «Бештау» было зарегистрировано в 2022 году. В 2023 году выручка от продажи компании составила 131 миллион рублей.

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#Милана Белкина#Бизнес#Ростов-на-Дону#Производство#Завод#Ноутбуки#Юрий Слюсарь
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