Переносили три раза: В Ростове спустя 2 года открылся завод по производству ноутбуков

По словам Юрия Слюсаря, на первом этапе своей работы завод будет производить полмиллиона комплектующих для компьютерной техники в год. Врио губернатора сообщил, что в дальнейшем предприятие разрастется до четырех рабочих комплексов, в которых будут работать 700 сотрудников.