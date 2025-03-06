Переносили три раза: В Ростове спустя 2 года открылся завод по производству ноутбуков

Posted 6 марта, 13:41
Published 6 марта, 13:41
Modified 6 марта, 13:43
Updated 6 марта, 13:43
По словам Юрия Слюсаря, на первом этапе своей работы завод будет производить полмиллиона комплектующих для компьютерной техники в год. Врио губернатора сообщил, что в дальнейшем предприятие разрастется до четырех рабочих комплексов, в которых будут работать 700 сотрудников.
Юрий Слюсарь отметил, что благодаря заводу в регионе сможет развиваться производство беспилотных авиационных систем.
Напомним, гендиректор «Бештау» Олег Осипов заявил об открытии завода еще в 2023 году.
Позже экс-губернатор региона Василий Голубев на одной из пресс-конференций заявил, что завод откроется в 2024 году. Производство должно было начаться летом, но открытие перенесли из-за технических сложностей.
В начале декабря 2024 года стало известно, что открытие завода отложили на 2025 год.
По данным системы «Спарк», ООО «Бештау» было зарегистрировано в 2022 году. В 2023 году выручка от продажи компании составила 131 миллион рублей.