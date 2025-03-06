По 25 тысяч рублей платили жительницам Ростовской области за фиктивные браки

Posted 6 марта, 11:26
Published 6 марта, 11:26
Modified 6 марта, 11:28
Updated 6 марта, 11:28
Правоохранители установили, что россиянин и иностранец, имеющий вид на жительство в стране, помогали мигрантам находить женщин для заключения фиктивного брака. Злоумышленники предлагали девушкам 25 тысяч рублей за замужество, и тем самым обеспечивали иностранцам легальное пребывание в России.
Стоимость одного фиктивного брака составляла 100 тысяч рублей. Если четверть суммы доставалась «жене», то остальные средства делились между организаторами.
Добавим, что на двух мужчин было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ — Организация незаконной миграции. Следствие еще ведется.
Ранее RostovGazeta писала, что более 3,2 тысячи нелегальных мигрантов выявили в Ростовской области.