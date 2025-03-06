По 25 тысяч рублей платили жительницам Ростовской области за фиктивные браки

Правоохранители установили, что россиянин и иностранец, имеющий вид на жительство в стране, помогали мигрантам находить женщин для заключения фиктивного брака. Злоумышленники предлагали девушкам 25 тысяч рублей за замужество, и тем самым обеспечивали иностранцам легальное пребывание в России.