rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 11:26

Published 6 марта, 11:26

Modified 6 марта, 11:28

Updated 6 марта, 11:28

Свадебные кольца

По 25 тысяч рублей платили жительницам Ростовской области за фиктивные браки

6 марта 2025, 11:26
Фото: Unsplash. Свадебные кольца

Два жителя Ростовской области искали фиктивных жен для мигрантов-нелегалов

В Ростовской области была выявлена и пресечена деятельность канала незаконной миграции граждан одной из стран Закавказья. Двое мужчин помогали иностранцам найти фиктивных жен для легализации, сообщает УФСБ России по региону.

Правоохранители установили, что россиянин и иностранец, имеющий вид на жительство в стране, помогали мигрантам находить женщин для заключения фиктивного брака. Злоумышленники предлагали девушкам 25 тысяч рублей за замужество, и тем самым обеспечивали иностранцам легальное пребывание в России.

Стоимость одного фиктивного брака составляла 100 тысяч рублей. Если четверть суммы доставалась «жене», то остальные средства делились между организаторами.

УФСБ в Ростовской области пресекло схему взяток в налоговой
Узнать подробнее

Добавим, что на двух мужчин было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ — Организация незаконной миграции. Следствие еще ведется.

Ранее RostovGazeta писала, что более 3,2 тысячи нелегальных мигрантов выявили в Ростовской области.

Читайте также:
Организаторов фиктивных браков с мигрантами осудили в Ростовской областиБолее 3,2 тысячи нелегальных мигрантов выявили в Ростовской областиГостиницы Ростова-на-Дону массово селили мигрантов без учета
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Мигранты#Преступление#Нелегальные мигранты#УФСБ России#Фиктивные браки#Нелегалы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика