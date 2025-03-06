По всей Ростовской области объявили авиационную опасность 6 марта

Как писала RostovGazeta ранее, жителям региона следует быть готовыми в любой момент спрятаться в безопасном месте. В качестве укрытий подойдут бомбоубежища, а также подвалы, подземные парковки и любые другие помещения без окон. Кроме того, после объявления атаки не рекомендуется выходить на улицу.