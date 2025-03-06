rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 14:02

Published 6 марта, 14:02

Modified 6 марта, 14:04

Updated 6 марта, 14:04

Военный у монитора

По всей Ростовской области объявили авиационную опасность 6 марта

6 марта 2025, 14:02
Фото: mill.ru. Военный у монитора
В Ростовской области объявили авиационную опасность. Сообщения об этом жителям региона разослал РСЧС в четверг, 6 марта, в 16.24 мск.

Сообщения разослали жителям Багаевского, Тацинского и Неклиновского районов Ростовской области, Предупреждения получили и азовчане.

Также опасность объявили в Краснодарском крае.

«Авиационная опасность по Ростовской области и Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.
«Отойдите от окон!»: авиационная опасность объявлена в Ростовской области
Узнать подробнее

Как писала RostovGazeta ранее, жителям региона следует быть готовыми в любой момент спрятаться в безопасном месте. В качестве укрытий подойдут бомбоубежища, а также подвалы, подземные парковки и любые другие помещения без окон. Кроме того, после объявления атаки не рекомендуется выходить на улицу.

Читайте также:
Толпы выстроились за бесплатными блинами на левом берегу в Ростове на МасленицуСтали известны подробности ДТП с участием легковушки и автобуса в Ростове«Достали еле живых»: легковушка и автобус попали в жесткое ДТП в центре Ростова
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Бомбоубежища#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Авиационная опасность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика