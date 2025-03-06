По всей Ростовской области объявили авиационную опасность 6 марта

Posted 6 марта, 14:02
Published 6 марта, 14:02
Modified 6 марта, 14:04
Updated 6 марта, 14:04
Сообщения разослали жителям Багаевского, Тацинского и Неклиновского районов Ростовской области, Предупреждения получили и азовчане.
Также опасность объявили в Краснодарском крае.
«Авиационная опасность по Ростовской области и Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.
Как писала RostovGazeta ранее, жителям региона следует быть готовыми в любой момент спрятаться в безопасном месте. В качестве укрытий подойдут бомбоубежища, а также подвалы, подземные парковки и любые другие помещения без окон. Кроме того, после объявления атаки не рекомендуется выходить на улицу.