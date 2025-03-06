Побережье Азовского моря сковали четыре вида льда

По данным ученых, в январе и в первых числах февраля 2025 года Азовское море и Таганрогский залив не были покрыты льдом. Появление первых ледяных образований было зафиксировано 6 февраля, когда воздух значительно охладел. 25 февраля около трети моря (включая Таганрогский залив) оказались скованы льдом.