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Posted 6 марта, 15:37

Published 6 марта, 15:37

Modified 6 марта, 15:39

Updated 6 марта, 15:39

Побережье Азовского моря сковали четыре вида льда

Побережье Азовского моря сковали четыре вида льда

6 марта 2025, 15:37
Фото: 1MI.
Таганрогский залив и часть Азовского моря сковали четыре вида льда. Об этом сообщили ученые Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО».

По данным ученых, в январе и в первых числах февраля 2025 года Азовское море и Таганрогский залив не были покрыты льдом. Появление первых ледяных образований было зафиксировано 6 февраля, когда воздух значительно охладел. 25 февраля около трети моря (включая Таганрогский залив) оказались скованы льдом.

Так, у побережья зафиксировали припай (неподвижный лед толщиной в десять сантиметров) и нилас (тонкая эластичная ледяная корка). Также наблюдались серый (до 14 сантиметров) и дрейфующий лед.

Эксперты рассказали, что в целом период формирования ледяного покрова в Азовском море сократился. Чаще всего таяние ледовых образований происходит в начале весны. По предположениям экспертов, в 2025 году море окончательно очистится от льда в конце марта.

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Ранее RostovGazeta рассказывала, к каким опасным природным явлениям могут привести климатические изменения в Азовском море.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ученые#Азовское море#Таганрогский залив#Эксперты#Лед
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