Побережье Азовского моря сковали четыре вида льда

Posted 6 марта, 15:37
Published 6 марта, 15:37
Modified 6 марта, 15:39
Updated 6 марта, 15:39
По данным ученых, в январе и в первых числах февраля 2025 года Азовское море и Таганрогский залив не были покрыты льдом. Появление первых ледяных образований было зафиксировано 6 февраля, когда воздух значительно охладел. 25 февраля около трети моря (включая Таганрогский залив) оказались скованы льдом.
Так, у побережья зафиксировали припай (неподвижный лед толщиной в десять сантиметров) и нилас (тонкая эластичная ледяная корка). Также наблюдались серый (до 14 сантиметров) и дрейфующий лед.
Эксперты рассказали, что в целом период формирования ледяного покрова в Азовском море сократился. Чаще всего таяние ледовых образований происходит в начале весны. По предположениям экспертов, в 2025 году море окончательно очистится от льда в конце марта.
Ранее RostovGazeta рассказывала, к каким опасным природным явлениям могут привести климатические изменения в Азовском море.