Полиция массово тормозит женщин-водителей в Ростовской области. Что происходит?

В преддверии праздника 8 Марта автоинспекторы Ростовской области проводят традиционную акцию «Цветы для автоледи». Они останавливают автомобили с женщинами за рулем и вручают им цветы, а также приносят теплые поздравления с наступающим Международным женским днем.