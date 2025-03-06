Полиция массово тормозит женщин-водителей в Ростовской области. Что происходит?

Posted 6 марта, 08:19
Published 6 марта, 08:19
Modified 6 марта, 08:21
Updated 6 марта, 08:21
В преддверии праздника 8 Марта автоинспекторы Ростовской области проводят традиционную акцию «Цветы для автоледи». Они останавливают автомобили с женщинами за рулем и вручают им цветы, а также приносят теплые поздравления с наступающим Международным женским днем.
В мероприятии принимают участие представители общественных советов, отряды ЮИД и представители СМИ.
«Это отличная возможность не только подарить приятные эмоции, но и подчеркнуть важность ответственной езды, особенно в праздничный период», — отмечает Госавтоинспекция Ростовской области.
Добавим, что во время вручения цветов автоинспекторы также напоминают о необходимости строгого соблюдения ПДД.
Ранее RostovGazeta рассказала, какая погода будет на 8 Марта в Ростове-на-Дону.