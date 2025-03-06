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Posted 6 марта, 08:19

Published 6 марта, 08:19

Modified 6 марта, 08:21

Updated 6 марта, 08:21

Автоинспекторы массово тормозят авто под управлением женщин в Ростовской области

Полиция массово тормозит женщин-водителей в Ростовской области. Что происходит?

6 марта 2025, 08:19
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Автоинспекторы массово тормозят авто под управлением женщин в Ростовской области

Полиция массово тормозит женщин-водителей в Ростовской области

На дорогах Ростовской области автоинспекторы начали гораздо чаще оставлять те автомобили, которыми управляют именно женщины. В чем причина такой выборочной проверки, рассказали в Госавтоинспекции региона.

В преддверии праздника 8 Марта автоинспекторы Ростовской области проводят традиционную акцию «Цветы для автоледи». Они останавливают автомобили с женщинами за рулем и вручают им цветы, а также приносят теплые поздравления с наступающим Международным женским днем.

В мероприятии принимают участие представители общественных советов, отряды ЮИД и представители СМИ.

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В преддверии праздника 8 Марта автоинспекторы Ростовской области проводят традиционную акцию «Цветы для автоледи»
В преддверии праздника 8 Марта автоинспекторы Ростовской области проводят традиционную акцию «Цветы для автоледи». Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

«Это отличная возможность не только подарить приятные эмоции, но и подчеркнуть важность ответственной езды, особенно в праздничный период», — отмечает Госавтоинспекция Ростовской области.

Добавим, что во время вручения цветов автоинспекторы также напоминают о необходимости строгого соблюдения ПДД.

Ранее RostovGazeta рассказала, какая погода будет на 8 Марта в Ростове-на-Дону.

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