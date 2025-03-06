Президент ТПП РФ Сергей Катырин оценил торгово-экономический потенциал Киргизии

По словам вице-президента ТПП РФ Владимира Падалко, для России имеет смысл и далее развивать отношения с Кыргызстаном, рассматривать возможности совместной работы. «Потому что всегда легче, имея с собой партнера, разговаривать и с чиновничьим аппаратом, и с бюрократией, и с бизнесом. Сегодня мы реально создаем площадку, для того чтобы идти вместе не только на нашем общем пространстве, но и двигаться вперед», — резюмировал эксперт.