Президент ТПП РФ Сергей Катырин оценил торгово-экономический потенциал Киргизии

Posted 6 марта, 16:54
Published 6 марта, 16:54
Modified 6 марта, 16:55
Updated 6 марта, 16:55
Сейчас кыргызско-российское сотрудничество затрагивает все ключевые сферы экономики. Государства реализуют общие проекты в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной отраслях, а также в сферах здравоохранения, строительства и добычи полезных ископаемых.
По информации, представленной президентом Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Темиром Сариевым, в общей доле внешнего товарооборота республики 33% приходится на Российскую Федерацию. Нельзя не учитывать и поставки в рамках проектов параллельного импорта. Это примерно 4,5 млрд долларов, и объем растет с каждым годом. По сравнению с 2023 годом рост товарооборота составил примерно 20%. «В торговом отношении РФ — самый главный экономический партнер, потому что мы стопроцентно зависим от РФ в сфере поставки горюче-смазочных материалов, природного газа, лесоматериалов, металлоконструкций, оборудования, химической продукции. Экспорт наш, кроме золота, почти что 90% — это рынок РФ», — заключил президент ТПП Киргизии.
Сотрудничество двух государств на базе Евразийского экономического союза и ШОС также способствует укреплению и развитию двусторонних отношений. Торгово-промышленные палаты РФ и Киргизии сотрудничают с момента их основания.
Согласно заявлению Сергея Катырина, президента Торгово-промышленной палаты РФ, двустороннее сотрудничество началось в 1991 году. «Это касалось бизнес-миссий, наших приграничных регионов, которые с Киргизией активно налаживают связи. Многие регионы России поддерживают в той или иной степени торгово-экономические отношения с Киргизией», — поделился президент ТПП РФ. Он рассказал, что в первую очередь это касается выставочной деятельности и работы экспертов, и отметил: Россия всегда помогала кыргызстанской палате в подготовке кадрового аппарата.
Следует отметить, что в прошлом году Российская Федерация направила Кыргызстану более 500 миллионов долларов на поддержку ключевых сфер экономики.
По словам вице-президента ТПП РФ Владимира Падалко, для России имеет смысл и далее развивать отношения с Кыргызстаном, рассматривать возможности совместной работы. «Потому что всегда легче, имея с собой партнера, разговаривать и с чиновничьим аппаратом, и с бюрократией, и с бизнесом. Сегодня мы реально создаем площадку, для того чтобы идти вместе не только на нашем общем пространстве, но и двигаться вперед», — резюмировал эксперт.
Представители предпринимательского сообщества серьезно настроены на развитие отношений между государствами в сфере туризма. За минувший год турпоток из России в одно из красивейших мест республики — озеро Иссык-Куль — превысил полтора миллиона человек.