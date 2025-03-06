Продажу алкоголя запретили в жилых домах в Ростовской области после 23.00 мск

Posted 6 марта, 09:00
Published 6 марта, 09:00
Modified 6 марта, 10:09
Updated 6 марта, 10:09
Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов отметил, что этот закон разработан и принят в связи с многочисленными жалобами дончан. Дело в том, что некоторые заведения под видом услуг общепита фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции.
Так, с 1 марта реализовывать спиртные напитки при оказании услуг общественного питания в многоэтажных домах после 23:00 мск смогут только те организации, которые имеют на это лицензию.
Добавим, что нарушение закона карается административными штрафами: на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей также с конфискацией или без нее.
Ранее RostovGazeta рассказала, как житель Ростовской области хранил дома 28 тысяч литров спирта.