Продажу алкоголя запретили в жилых домах в Ростовской области после 23.00 мск

Добавим, что нарушение закона карается административными штрафами: на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей также с конфискацией или без нее.