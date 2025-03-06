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Posted 6 марта, 09:00

Published 6 марта, 09:00

Modified 6 марта, 10:09

Updated 6 марта, 10:09

Работу «наливаек» в ночное время ограничили в Ростовской области

Продажу алкоголя запретили в жилых домах в Ростовской области после 23.00 мск

6 марта 2025, 09:00
Фото: Pxhere. Работу «наливаек» в ночное время ограничили в Ростовской области
С марта в Ростовской области вступил в силу региональный закон, который запрещает продажу алкоголя торговым организациям, размещенным в многоквартирных домах после 23.00 мск. Об этом рассказали в правительстве региона.

Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов отметил, что этот закон разработан и принят в связи с многочисленными жалобами дончан. Дело в том, что некоторые заведения под видом услуг общепита фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции.

Так, с 1 марта реализовывать спиртные напитки при оказании услуг общественного питания в многоэтажных домах после 23:00 мск смогут только те организации, которые имеют на это лицензию.

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Добавим, что нарушение закона карается административными штрафами: на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей также с конфискацией или без нее.

Ранее RostovGazeta рассказала, как житель Ростовской области хранил дома 28 тысяч литров спирта.

А вы поддерживаете запрет на продажу алкоголя в ночное время?
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