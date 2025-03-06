Проезд по Аксайскому мосту ограничат на М-4 «Дон». Что случилось?

Posted 6 марта, 10:53
Published 6 марта, 10:53
Modified 6 марта, 10:55
Updated 6 марта, 10:55
Известно, что дорожники приступят к ремонту путевода, расположенного на 1062 километре альтернативного направления трассы М-4 «Дон», с 8 марта 2025 года. Однако новая схема проезда заработает только с 10 марта.
Согласно этой схеме, водителям, которые будут ехать по Аксайскому мосту со стороны Ростова-на-Дону, придется заезжать на полосу встречного движения.
Добавим, что полностью завершить работы по ремонту отрезка дороги и открыть движение по трём полосам планируется только к концу этого года. В связи с этим автомобилистам рекомендуется быть внимательными во время движения.
До этого RostovGazeta писала, что Росавтодор показал, как будет выглядеть скоростная трасса вокруг Азовского моря.