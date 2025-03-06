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Posted 6 марта, 10:53

Published 6 марта, 10:53

Modified 6 марта, 10:55

Updated 6 марта, 10:55

ремонт на трассе в Ростовской области

Проезд по Аксайскому мосту ограничат на М-4 «Дон». Что случилось?

6 марта 2025, 10:53
Фото: donland.ru. ремонт на трассе в Ростовской области

Проезд по Аксайскому мосту ограничат на М-4 «Дон» до конца года

В ближайшие дни в Ростовской области начнется ремонт участка трассы М-4 «Дон». В связи с этим будет изменена схема движения. Об этом рассказала компания «Автодор» в телеграм-канале.

Известно, что дорожники приступят к ремонту путевода, расположенного на 1062 километре альтернативного направления трассы М-4 «Дон», с 8 марта 2025 года. Однако новая схема проезда заработает только с 10 марта.

Согласно этой схеме, водителям, которые будут ехать по Аксайскому мосту со стороны Ростова-на-Дону, придется заезжать на полосу встречного движения.

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Схема дорожного движения
Схема дорожного движения. Фото: vk.com/gkavtodor

Добавим, что полностью завершить работы по ремонту отрезка дороги и открыть движение по трём полосам планируется только к концу этого года. В связи с этим автомобилистам рекомендуется быть внимательными во время движения.

До этого RostovGazeta писала, что Росавтодор показал, как будет выглядеть скоростная трасса вокруг Азовского моря.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Движение#Ограничения движения#Ремонт дороги#Дорожное движение#Трасса М-4 «Дон»#М-4 «Дон»
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