Пятого марта в 53-й школе открыли фотовыставку «Дети героев»

«Мой папа на фото в комнате, мой папа в сердечке живет. Мой папа, он самый сильный, мой папа Герой!» — каждая такая надпись под фото — это не только цитата из школьного сочинения детей участников спецоперации, это, прежде всего, их эмоции, переживания и, конечно, желание поскорей увидеть своих пап дома — живыми и невредимыми.