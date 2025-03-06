Пятого марта в 53-й школе открыли фотовыставку «Дети героев»

Posted 6 марта, 13:13
Published 6 марта, 13:13
Modified 6 марта, 13:15
Updated 6 марта, 13:15
«Ранее мы уже показывали ее в Ростове и получили широкий отклик от горожан. Каждый, кто тогда посетил выставку, говорил, что без слез смотреть на фотографии и читать сопровождающие их строки просто невозможно», — рассказал депутат.
«Мой папа на фото в комнате, мой папа в сердечке живет. Мой папа, он самый сильный, мой папа Герой!» — каждая такая надпись под фото — это не только цитата из школьного сочинения детей участников спецоперации, это, прежде всего, их эмоции, переживания и, конечно, желание поскорей увидеть своих пап дома — живыми и невредимыми.
Такие выставки, однозначно, пробуждают в нас и чувство патриотизма, и уважение к ребятам, которые защищают будущее не только своих, но и всех наших детей в зоне СВО.
А еще эта выставка помогает нам сохранить человечность. В нынешнее непростое время — это самое большое богатство.
И приоткрою немного наши планы: Кировское местное отделение «Единой России» и Благотворительный фонд «Семья Героя» уже наметили себе сделать эту выставку доступной для всех школ района. Будем работать!»
Источник: телеграм-канал «Депутат Кузьмин»