РЭО: Новый функционал системы учета ТКО позволит экономить на корректировке терсхем

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что теперь в системе доступны модули для ведения, экспертизы и моделирования территориальных схем, информирует 56orb.ru. Эти инструменты направлены на оптимизацию расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов, планирование новых объектов инфраструктуры с учетом возможного дефицита мощностей и эффективных маршрутов движения ТКО, а также на прогнозирование тарифных изменений, связанных с реализацией терсхем. Все это в конечном итоге способствует достижению национальных целей в области обработки и утилизации ТКО через инструменты мониторинга и прогнозирования реализации территориальных схем.