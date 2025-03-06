РЭО: Новый функционал системы учета ТКО позволит экономить на корректировке терсхем

Posted 6 марта, 12:17
Published 6 марта, 12:17
Modified 6 марта, 12:17
Updated 6 марта, 12:17
Данное обновление призвано помочь регионам сократить финансовые затраты на корректирование терсхем.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что теперь в системе доступны модули для ведения, экспертизы и моделирования территориальных схем, информирует 56orb.ru. Эти инструменты направлены на оптимизацию расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов, планирование новых объектов инфраструктуры с учетом возможного дефицита мощностей и эффективных маршрутов движения ТКО, а также на прогнозирование тарифных изменений, связанных с реализацией терсхем. Все это в конечном итоге способствует достижению национальных целей в области обработки и утилизации ТКО через инструменты мониторинга и прогнозирования реализации территориальных схем.
Новые правила разработки территориальных схем, утвержденные постановлением Правительства РФ № 775, вступят в силу с 1 января 2025 года. В соответствии с ними регионы обязаны обновлять свои схемы как минимум раз в год до 1 августа и разрабатывать их на срок не менее десяти лет.
Заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров отметил, что новые модули предоставляют возможность моделировать проекты территориальных схем с учетом различных сценариев развития отрасли, включая перспективные объекты инфраструктуры, включая перегрузочные станции. Эти инструменты созданы для ведения территориальных схем в ФГИС УТКО в соответствии с постановлением Правительства РФ № 775. В ближайшем будущем планируется внедрение функционала для публикации терсхем регионов в открытом доступе через ФГИС УТКО, чтобы провести общественные обсуждения между регионами с имеющимися терсхемами и электронными моделями, которые созданы в УТКО.
Пользователям ФГИС УТКО доступно руководство по использованию новых возможностей модуля в их личных кабинетах. Кроме того, РЭО организует обучающие вебинары по работе с этими модулями. Запись первого занятия размещена на официальном сайте ФГИС УТКО.
Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления представляет собой текстовый документ и электронную модель, которые содержат текстовую, табличную и графическую информацию о системе накопления, сбора, транспортировки, обработки, утилизации и размещения отходов как внутри субъекта РФ, так и поступающих из других регионов.