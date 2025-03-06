РЭО: Участники экоакций смогут получить баллы ЕГЭ

Posted 6 марта, 10:06
Published 6 марта, 10:06
Modified 6 марта, 10:08
Updated 6 марта, 10:08
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, участие в мероприятиях, которые зарегистрированы на платформе «Добро.рф», поможет накопить необходимое количество волонтерских часов для получения баллов к ЕГЭ. Он призвал активно участвовать в экологических инициативах РЭО накануне вступительных испытаний. Буцаев отметил, что участие в экоакциях не только помогает поступить в университет, но и станет личным вкладом в становление экономики замкнутого цикла в России. Об этом пишет newsnn.ru.
Накопить волонтерские часы можно в различных мероприятиях, таких как молодежный день Российского экологического форума, открытие очного этапа «Зеленой премии», экологические акции в школах, съезды экоцентров, образовательные экскурсии, мероприятия лауреатов «Зеленой премии» и разнообразные субботники.
Абитуриенту нужно предоставить выписку из электронной книжки волонтера. Важно, чтобы в ней было зафиксировано не менее 20 волонтерских часов. Необходимо связать аккаунт на «Госуслугах» с профилем на платформе «Добро.рф», после чего при подаче заявления через «Госуслуги» информация о волонтерском опыте будет передана автоматически. В зависимости от выбранного вуза это может принести от 1 до 10 дополнительных баллов. Список вузов и соответствующее количество баллов можно найти на сайте «Добро.рф».