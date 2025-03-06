РЭО: Участники экоакций смогут получить баллы ЕГЭ

Абитуриенту нужно предоставить выписку из электронной книжки волонтера. Важно, чтобы в ней было зафиксировано не менее 20 волонтерских часов. Необходимо связать аккаунт на «Госуслугах» с профилем на платформе «Добро.рф», после чего при подаче заявления через «Госуслуги» информация о волонтерском опыте будет передана автоматически. В зависимости от выбранного вуза это может принести от 1 до 10 дополнительных баллов. Список вузов и соответствующее количество баллов можно найти на сайте «Добро.рф».