Сбили, а затем переехали: водитель погиб, толкая заглохшее авто с дороги в Таганроге

Posted 6 марта, 12:17
Published 6 марта, 12:17
Modified 6 марта, 12:19
Updated 6 марта, 12:19
Страшный инцидент произошел в среду вечером, 5 марта, на улице Поляковское шоссе в Таганроге. У 22-летнего водителя заглох автомобиль ВАЗ-21083. Молодой человек решил не преграждать проезд другим транспортным средствами и принялся толкать свое. В этот момент по этой же дороге ехал 24-летний автомобилист на Opel Astra, который и врезался в сломанную легковушку.
От удара водитель, толкавший машину, вылетел на встречную полосу движения, где на него наехало авто марки ВАЗ-2110, которое пыталось объехать иномарку Opel Astra.
Добавим, что местный житель, которого переехала машина, скончался сразу же. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
До этого RostovGazeta писала, что один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП под Ростовом-на-Дону.