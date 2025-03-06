Сбили, а затем переехали: водитель погиб, толкая заглохшее авто с дороги в Таганроге

Страшный инцидент произошел в среду вечером, 5 марта, на улице Поляковское шоссе в Таганроге. У 22-летнего водителя заглох автомобиль ВАЗ-21083. Молодой человек решил не преграждать проезд другим транспортным средствами и принялся толкать свое. В этот момент по этой же дороге ехал 24-летний автомобилист на Opel Astra, который и врезался в сломанную легковушку.