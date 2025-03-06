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Posted 6 марта, 12:17

Published 6 марта, 12:17

Modified 6 марта, 12:19

Updated 6 марта, 12:19

В Таганроге в ДТП скончался 22-летний водитель, толкавший свою заглохшую машину

Сбили, а затем переехали: водитель погиб, толкая заглохшее авто с дороги в Таганроге

6 марта 2025, 12:17
Фото: Госавтоинспекция РО. В Таганроге в ДТП скончался 22-летний водитель, толкавший свою заглохшую машину

В Таганроге в ДТП скончался 22-летний водитель, толкавший свою заглохшую машину

В Ростовской области молодой водитель пытался убрать с проезжей части свой заглохший автомобиль, когда его сбила одна, а затем переехала другая машина, сообщает Госавтоинспекция региона.

Страшный инцидент произошел в среду вечером, 5 марта, на улице Поляковское шоссе в Таганроге. У 22-летнего водителя заглох автомобиль ВАЗ-21083. Молодой человек решил не преграждать проезд другим транспортным средствами и принялся толкать свое. В этот момент по этой же дороге ехал 24-летний автомобилист на Opel Astra, который и врезался в сломанную легковушку.

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В Таганроге в ДТП скончался 22-летний водитель, толкавший свою заглохшую машину
В Таганроге в ДТП скончался 22-летний водитель, толкавший свою заглохшую машину. Фото: Госавтоинспекция РО

От удара водитель, толкавший машину, вылетел на встречную полосу движения, где на него наехало авто марки ВАЗ-2110, которое пыталось объехать иномарку Opel Astra.

Добавим, что местный житель, которого переехала машина, скончался сразу же. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

До этого RostovGazeta писала, что один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП под Ростовом-на-Дону.

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