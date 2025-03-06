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Posted 6 марта, 08:54

Published 6 марта, 08:54

Modified 6 марта, 08:56

Updated 6 марта, 08:56

Сладкоежка

Сладкоежкам будет нелегко: цены на шоколад и кофе стремительно растут в Ростове

6 марта 2025, 08:54
Фото: Pxhere. Сладкоежка

Общественник прогнозирует дальнейший рост цен на шоколад и кофе в Ростове

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Эксклюзив
Стоимость кофе и шоколада в магазинах Ростова стремится вверх. Но, чтобы это не било по карману покупателей, производители снижают объем в упаковке, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

По словам собеседника, к росту цен на кофе и шоколад в магазинах Ростова привели природные катаклизмы в странах юго-восточной Азии в прошлом году. Из-за них урожай какао бобов был рекордно низким.

Однако у ростовчан есть потребность в кофе и шоколаде. Соответственно, спрос рождает предложение.

«Кофе и шоколад дорожают. Объемы шоколада уменьшаются в упаковке. Производители вынужденно идут на такую уловку, чтобы цена сильно не била по потребителям», — отмечает Владислав Махмудов.
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Спикер припоминает, что до Нового года плитку бюджетного шоколада можно было приобрести не дороже 50 рублей. Сейчас цена 79 рублей, и это со скидкой. Вес такой шоколадки еще недавно был 82 грамма, а сегодня — 75 граммов.

Однако, по словам собеседника, в ростовских магазинах по-прежнему остаются и плитки шоколада по 100 грамм. Только цена на них существенно возросла.

«Например, 90 грамм „Бабаевского“ стоит 150 рублей, 100 грамм классического шоколада „Вдохновение“ — 179,99 рубля, а с миндалем — 194 рубля за 100 грамм», — уточняет общественник, изучая цены в магазине.

Спикер рекомендует сладкоежкам, которые не представляют свою жизнь без шоколада, приобретать его сейчас, пока цена еще доступна.

«Думаю, что пройдет еще 2-3 месяца и стоимость самой бюджетной плитки перевалит за 100 рублей», — делится мыслями общественник.

Ранее RostovGazeta предупреждала о резком росте цен на шоколад и конфеты в Ростовской области.

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