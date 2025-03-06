Сладкоежкам будет нелегко: цены на шоколад и кофе стремительно растут в Ростове

Posted 6 марта, 08:54
Published 6 марта, 08:54
Modified 6 марта, 08:56
Updated 6 марта, 08:56
По словам собеседника, к росту цен на кофе и шоколад в магазинах Ростова привели природные катаклизмы в странах юго-восточной Азии в прошлом году. Из-за них урожай какао бобов был рекордно низким.
Однако у ростовчан есть потребность в кофе и шоколаде. Соответственно, спрос рождает предложение.
«Кофе и шоколад дорожают. Объемы шоколада уменьшаются в упаковке. Производители вынужденно идут на такую уловку, чтобы цена сильно не била по потребителям», — отмечает Владислав Махмудов.
Спикер припоминает, что до Нового года плитку бюджетного шоколада можно было приобрести не дороже 50 рублей. Сейчас цена 79 рублей, и это со скидкой. Вес такой шоколадки еще недавно был 82 грамма, а сегодня — 75 граммов.
Однако, по словам собеседника, в ростовских магазинах по-прежнему остаются и плитки шоколада по 100 грамм. Только цена на них существенно возросла.
«Например, 90 грамм „Бабаевского“ стоит 150 рублей, 100 грамм классического шоколада „Вдохновение“ — 179,99 рубля, а с миндалем — 194 рубля за 100 грамм», — уточняет общественник, изучая цены в магазине.
Спикер рекомендует сладкоежкам, которые не представляют свою жизнь без шоколада, приобретать его сейчас, пока цена еще доступна.
«Думаю, что пройдет еще 2-3 месяца и стоимость самой бюджетной плитки перевалит за 100 рублей», — делится мыслями общественник.
Ранее RostovGazeta предупреждала о резком росте цен на шоколад и конфеты в Ростовской области.