Сладкоежкам будет нелегко: цены на шоколад и кофе стремительно растут в Ростове

Спикер припоминает, что до Нового года плитку бюджетного шоколада можно было приобрести не дороже 50 рублей. Сейчас цена 79 рублей, и это со скидкой. Вес такой шоколадки еще недавно был 82 грамма, а сегодня — 75 граммов.