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Posted 6 марта, 06:13

Published 6 марта, 06:13

Modified 6 марта, 06:15

Updated 6 марта, 06:15

Почти 82 рубля стоит литр бензина в Ростовской области

Стоимость бензина в Ростовской области почти достигла рекордных 82 рублей

6 марта 2025, 06:13
Фото: 1MI. Почти 82 рубля стоит литр бензина в Ростовской области
В Ростовской области продолжает расти цена на бензин. Стоимость одного литра достигла почти 82 рублей, по данным официального сайта Росстата на начало марта.

За полмесяца, с 18 февраля, марка АИ-92 подорожала до 56,27 рубля (на 12 копеек), а АИ-95 — до 62,51 рубля (на 13 копеек). Больше всего стоит АИ-98. Литр этого бензина стоит теперь 81,9 рубля, что на 27 копеек больше.

Дизельное топливо стоит так же, как и две недели назад. Его можно купить по 66,25 рубля за один литр. В среднем бензин в Ростовской области подорожал на 14 копеек и стал стоить 60,43 рубля.

Цены на бензин в Ростовской области стремятся к 82 рублям за литр
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В Южном федеральном округе цены на бензин достигли 60,8 рубля. А в среднем по России — 59,1 рубля.

Ранее стало известно, сколько нужно зарабатывать в Ростове, чтобы жить, а не выживать.

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