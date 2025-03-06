Стоимость бензина в Ростовской области почти достигла рекордных 82 рублей

Posted 6 марта, 06:13
Published 6 марта, 06:13
Modified 6 марта, 06:15
Updated 6 марта, 06:15
За полмесяца, с 18 февраля, марка АИ-92 подорожала до 56,27 рубля (на 12 копеек), а АИ-95 — до 62,51 рубля (на 13 копеек). Больше всего стоит АИ-98. Литр этого бензина стоит теперь 81,9 рубля, что на 27 копеек больше.
Дизельное топливо стоит так же, как и две недели назад. Его можно купить по 66,25 рубля за один литр. В среднем бензин в Ростовской области подорожал на 14 копеек и стал стоить 60,43 рубля.
В Южном федеральном округе цены на бензин достигли 60,8 рубля. А в среднем по России — 59,1 рубля.
Ранее стало известно, сколько нужно зарабатывать в Ростове, чтобы жить, а не выживать.