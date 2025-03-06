rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 12:25

Published 6 марта, 12:25

Modified 6 марта, 12:27

Updated 6 марта, 12:27

Торговая сеть «Пятёрочка» проведет бизнес-встречу для местных предпринимателей

Торговая сеть «Пятёрочка» проведет бизнес-встречу для местных предпринимателей

6 марта 2025, 12:25
Фото: Пятерочка.
Реклама. ООО «Агроторг». erid: 2W5zFHKXugC
13 марта торговая сеть «Пятёрочка» приглашает предпринимателей, собственников коммерческой недвижимости и инвесторов Ростова-на-Дону на бизнес-встречу «Новые возможности роста в продуктовом ритейле».

Эксперты сети расскажут, как открыть собственный магазин по франшизе и получать стабильную прибыль даже без опыта в этой сфере:

  • В чем преимущества запуска бизнеса по франшизе и особенности работы в фуд ритейле
  • Как устроена финансовая модель франшизы «Пятёрочки»: первоначальные инвестиции, срок окупаемости, средняя прибыль
  • В чем особенности модели обратного франчайзинга
  • Помощь на старте и в дальнейшей работе: какие уникальные инструменты и возможности сеть дает партнерам.

В рамках встречи у гостей также будет уникальная возможность (по желанию) посетить один из франчайзинговых магазинов сети, ознакомиться с его работой изнутри и задать вопросы действующим франчайзи.

Мероприятие состоится 13 марта в отеле Radisson Blu Hotel по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 25Г/4. Начало мероприятия — 10:30, сбор гостей с 10:00.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Те предприниматели, которые не смогут участвовать в мероприятии очно, могут присоединиться к онлайн-трансляции — для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика