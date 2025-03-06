Торговая сеть «Пятёрочка» проведет бизнес-встречу для местных предпринимателей

Posted 6 марта, 12:25
Published 6 марта, 12:25
Modified 6 марта, 12:27
Updated 6 марта, 12:27
Эксперты сети расскажут, как открыть собственный магазин по франшизе и получать стабильную прибыль даже без опыта в этой сфере:
В рамках встречи у гостей также будет уникальная возможность (по желанию) посетить один из франчайзинговых магазинов сети, ознакомиться с его работой изнутри и задать вопросы действующим франчайзи.
Мероприятие состоится 13 марта в отеле Radisson Blu Hotel по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 25Г/4. Начало мероприятия — 10:30, сбор гостей с 10:00.
Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Те предприниматели, которые не смогут участвовать в мероприятии очно, могут присоединиться к онлайн-трансляции — для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.