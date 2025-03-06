Цены подскочили вдвое: почему в Ростовской области дорожает картошка?

Posted 6 марта, 16:12
Published 6 марта, 16:12
Modified 7 марта, 04:31
Updated 7 марта, 04:31
Как писала RostovGazeta ранее, средняя стоимость картофеля в регионе 24 февраля составила 68,5 рубля за килограмм. Согласно актуальным данным Ростовстата, 3 марта цены на продукт в донских торговых точках подскочили в среднем до 70 рублей. Причем 18 марта 2024 года картофель стоил 31,9 рублея, а в марте 2023-го — 34,5 рубля.
По данным «Новых Известий», в 2023 году на полях сельхозпредприятий страны собрали рекордный за последние 30 лет урожай — 8,6 миллиона тонн картошки. В связи с этим интерес россиян к завозу продукта из-за рубежа снизился.
Тем временем традиционные торговые российские партнеры — египтяне — переориентировались на европейский рынок сбыта. Это и стало причиной подорожания картошки в регионах страны, в том числе и в Ростовской области. Об этом заявил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.
По мнению участников рынка, в сложившихся условиях картофель продолжит дорожать. Это связано с тем, что некоторые сельскохозяйственные компании покинули рынок, а остальные в данный момент испытывают трудности с импортом семян.