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Posted 6 марта, 16:12

Published 6 марта, 16:12

Modified 7 марта, 04:31

Updated 7 марта, 04:31

Картофель в мешках

Цены подскочили вдвое: почему в Ростовской области дорожает картошка?

6 марта 2025, 16:12
Фото: Pxhere. Картофель в мешках

Стоимость картошки в Ростовской области выросла больше, чем в два раза за год

За год в Ростовской области больше, чем в два раза, подскочила стоимость картофеля. О том, почему растут цены на продукт, рассказали «Новые Известия».

Как писала RostovGazeta ранее, средняя стоимость картофеля в регионе 24 февраля составила 68,5 рубля за килограмм. Согласно актуальным данным Ростовстата, 3 марта цены на продукт в донских торговых точках подскочили в среднем до 70 рублей. Причем 18 марта 2024 года картофель стоил 31,9 рублея, а в марте 2023-го — 34,5 рубля.

Стало известно, где в Ростовской области картофель можно купит дешевле
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По данным «Новых Известий», в 2023 году на полях сельхозпредприятий страны собрали рекордный за последние 30 лет урожай — 8,6 миллиона тонн картошки. В связи с этим интерес россиян к завозу продукта из-за рубежа снизился.

Тем временем традиционные торговые российские партнеры — египтяне — переориентировались на европейский рынок сбыта. Это и стало причиной подорожания картошки в регионах страны, в том числе и в Ростовской области. Об этом заявил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

По мнению участников рынка, в сложившихся условиях картофель продолжит дорожать. Это связано с тем, что некоторые сельскохозяйственные компании покинули рынок, а остальные в данный момент испытывают трудности с импортом семян.

А вы заметили подорожание картошки?
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