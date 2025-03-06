У мышей в Ростовской области зафиксировали депрессию

Эксперты рассказали, что в осенне-зимний период мышевидные грызуны находятся в состоянии депрессии. В связи с этим полевки, домовые и курганчиковые мыши остаются только на постоянных местах обитания: пастбищах, лесополосах, обочинах дорог и других локациях. Так, в марте в Ростовской области численность грызунов не превысит порог вредоносности, угроза посевам не ожидается.