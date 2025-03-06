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Posted 6 марта, 10:16

Published 6 марта, 10:16

Modified 6 марта, 10:18

Updated 6 марта, 10:18

Грызун в поле

У мышей в Ростовской области зафиксировали депрессию

6 марта 2025, 10:16
Фото: Pxhere. Грызун в поле

Гельминтоспориозная гниль и снежная плесень грозят всходам в Ростовской области

С приходом весны и повышением температуры воздуха начнется активное развитие возбудителей болезней растений, что может угрожать посевам, сообщает Россельхозцентр Ростовской области.

Эксперты рассказали, что в осенне-зимний период мышевидные грызуны находятся в состоянии депрессии. В связи с этим полевки, домовые и курганчиковые мыши остаются только на постоянных местах обитания: пастбищах, лесополосах, обочинах дорог и других локациях. Так, в марте в Ростовской области численность грызунов не превысит порог вредоносности, угроза посевам не ожидается.

Однако помимо мышей достаточно и других вредителей, которые просыпаются с потепление и оттаиванием почвы. В первую очередь начинают активизироваться зимние зерновые клещи и личинки хлебной жужелицы. При повышении температуры до +8…+10 градусов начнётся выход жуков долгоносиков, активное развитие возбудителей болезней растений, появятся корневые фузариозные и гельминтоспориозные гнили, а также снежная плесень.

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С середины марта на посевах пшеницы и ячменя есть вероятность появления мучнистой росы, а уже в третьей декаде месяца начнётся подъём в верхние слои почвы гусениц подгрызающих совок, проволочников и ложнопроволочников, на полях начнётся отрастание многолетних и зимующих сорняков.

Добавим, что для своевременного предотвращения угрозы посевам рекомендуется проводить постоянный фитосанитарный контроль.

Ранее зоолог объяснил RostovGazeta, опасность саранчи для Ростовской области.

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