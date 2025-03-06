У мышей в Ростовской области зафиксировали депрессию

Posted 6 марта, 10:16
Published 6 марта, 10:16
Modified 6 марта, 10:18
Updated 6 марта, 10:18
Эксперты рассказали, что в осенне-зимний период мышевидные грызуны находятся в состоянии депрессии. В связи с этим полевки, домовые и курганчиковые мыши остаются только на постоянных местах обитания: пастбищах, лесополосах, обочинах дорог и других локациях. Так, в марте в Ростовской области численность грызунов не превысит порог вредоносности, угроза посевам не ожидается.
Однако помимо мышей достаточно и других вредителей, которые просыпаются с потепление и оттаиванием почвы. В первую очередь начинают активизироваться зимние зерновые клещи и личинки хлебной жужелицы. При повышении температуры до +8…+10 градусов начнётся выход жуков долгоносиков, активное развитие возбудителей болезней растений, появятся корневые фузариозные и гельминтоспориозные гнили, а также снежная плесень.
С середины марта на посевах пшеницы и ячменя есть вероятность появления мучнистой росы, а уже в третьей декаде месяца начнётся подъём в верхние слои почвы гусениц подгрызающих совок, проволочников и ложнопроволочников, на полях начнётся отрастание многолетних и зимующих сорняков.
Добавим, что для своевременного предотвращения угрозы посевам рекомендуется проводить постоянный фитосанитарный контроль.
Ранее зоолог объяснил RostovGazeta, опасность саранчи для Ростовской области.