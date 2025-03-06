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Posted 6 марта, 14:55

Published 6 марта, 14:55

Modified 6 марта, 14:58

Updated 6 марта, 14:58

Автомобиль ФСБ

В Ростове-на-Дону задержали председателя Комитета окружающей среды

6 марта 2025, 14:55
Фото: 1MI. Автомобиль ФСБ
В Ростовской области следователи и сотрудники регионального ФСБ задержали председателя комитета по охране окружающей среды Владимира Таранова. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве по делу Руслана Багмута, сообщают СМИ.

По данным «Ъ-Ростов», до 2021 года фигурант занимал должность начальника следственного управления УВД по Таганрогу. Таранова подозревают в посредничестве во взяточничестве между предпринимателем Куликовым и руководителем следственного отдела Таганрога Русланом Багмутом, его подчиненным Антоном Васильченко и высокопоставленным полицейским Виталием Шмыковым.

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Напомним, последних двух задержали 12 ноября. По версии следователей, они причастны к преступлениям, в которых подозревают Багмута. Фигуранты якобы получили крупную взятку в размере 3,5 миллиона рублей. Эту сумму передал бизнесмен для того, чтобы прекратить проверки по делу о продаже контрафактных спиртных напитков и табака.

Сообщается, что Московский гарнизонный военный суд избрал Таранову меру пресечения в виде заключения под стражу.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ФСБ#Полиция#Взятка#Коррупция#Взяточничество
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