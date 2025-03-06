В Ростове-на-Дону задержали председателя Комитета окружающей среды

Напомним, последних двух задержали 12 ноября. По версии следователей, они причастны к преступлениям, в которых подозревают Багмута. Фигуранты якобы получили крупную взятку в размере 3,5 миллиона рублей. Эту сумму передал бизнесмен для того, чтобы прекратить проверки по делу о продаже контрафактных спиртных напитков и табака.