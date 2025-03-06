В Ростове-на-Дону задержали председателя Комитета окружающей среды

Posted 6 марта, 14:55
Published 6 марта, 14:55
Modified 6 марта, 14:58
Updated 6 марта, 14:58
По данным «Ъ-Ростов», до 2021 года фигурант занимал должность начальника следственного управления УВД по Таганрогу. Таранова подозревают в посредничестве во взяточничестве между предпринимателем Куликовым и руководителем следственного отдела Таганрога Русланом Багмутом, его подчиненным Антоном Васильченко и высокопоставленным полицейским Виталием Шмыковым.
Напомним, последних двух задержали 12 ноября. По версии следователей, они причастны к преступлениям, в которых подозревают Багмута. Фигуранты якобы получили крупную взятку в размере 3,5 миллиона рублей. Эту сумму передал бизнесмен для того, чтобы прекратить проверки по делу о продаже контрафактных спиртных напитков и табака.
Сообщается, что Московский гарнизонный военный суд избрал Таранову меру пресечения в виде заключения под стражу.