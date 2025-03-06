В Ростове отменили чеки за поездку в автобусах. Почему от них отказались?

Posted 6 марта, 17:03
Published 6 марта, 17:03
Modified 7 марта, 04:24
Updated 7 марта, 04:24
Теперь горожане смогут платить за проезд как обычно, но без обязательного получения чека. Для подтверждения оплаты будут использоваться звуковой сигнал и отображение сообщения на терминале.
Если же пассажиру понадобится бумажный билет, он может попросить об этом водителя и приложить карту снова.
Проект начал работать на маршрутах №91 и №113 с 26 февраля. Список пополнился сегодня, 6 марта. Теперь бумажные билеты отменены на 60 маршрутах, включая автобусы, трамваи и троллейбусы.
По данным АРПС, нововведения позволят сократить время посадки, а отказ от использования бумаги поможет меньше вредить окружающей среде.
Как писала RostovGazeta ранее, в Ростове введут пересадочный тариф, благодаря которому горожане смогут бесплатно пересаживаться из автобуса на электричку. Подробнее об этом — читайте в материале.