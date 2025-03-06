rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 17:03

Published 6 марта, 17:03

Modified 7 марта, 04:24

Updated 7 марта, 04:24

В Ростове отменили обязательные бумажные билеты на 60 маршрутах

В Ростове отменили чеки за поездку в автобусах. Почему от них отказались?

6 марта 2025, 17:03
Фото: 1MI.

В Ростове отменили обязательные бумажные билеты на 60 маршрутах

В Ростове на 60 маршрутах общественного транспорта отменили бумажные билеты при оплате проезда. Об этом сообщили в агентстве развития платежных систем (АРПС).

Теперь горожане смогут платить за проезд как обычно, но без обязательного получения чека. Для подтверждения оплаты будут использоваться звуковой сигнал и отображение сообщения на терминале.

Если же пассажиру понадобится бумажный билет, он может попросить об этом водителя и приложить карту снова.

Проект начал работать на маршрутах №91 и №113 с 26 февраля. Список пополнился сегодня, 6 марта. Теперь бумажные билеты отменены на 60 маршрутах, включая автобусы, трамваи и троллейбусы.

По данным АРПС, нововведения позволят сократить время посадки, а отказ от использования бумаги поможет меньше вредить окружающей среде.

С 1 марта поднимется стоимость проезда в автобусах в Ростовской области
Узнать подробнее

Как писала RostovGazeta ранее, в Ростове введут пересадочный тариф, благодаря которому горожане смогут бесплатно пересаживаться из автобуса на электричку. Подробнее об этом — читайте в материале.

Полезное ли это нововведение?
Проголосовало: 9 чел.
Читайте также:
В автобусах в Ростове могут ввести оплату по QR-кодуАвтобус с пассажирами протаранил грузовую «Газель» в центре Ростова-на-ДонуВ Ростове спустя неделю вернули старую схему маршрута №38. Что произошло?
#Милана Белкина#Опросы#Ростов-на-Дону#Автобусы#Общественный транспорт#Транспорт#Билеты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика