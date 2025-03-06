В Ростовской области открылся завод с ноутбуками, а цены на бензин начали «кусаться»

Posted 6 марта, 14:23
Published 6 марта, 14:23
Modified 6 марта, 14:25
Updated 6 марта, 14:25
В среднем в Ростовской области бензин подорожал на 14 копеек и стал стоить 60,43 рубля за литр. Это — меньше, чем средняя стоимость по ЮФО (60,8) и больше, чем среднероссийские цены (59,1 рубля).
За две недели, с 18 февраля, горючее марки АИ-92 подорожало на 12 копеек (56,27 рубля), а АИ-95 — на 13 копеек (62,51 рубля).
Самые «кусачие» цены зафиксировали на бензин АИ-98. Теперь за литр нужно будет заплатить 81,9 рубля (на 27 копеек больше, чем в феврале).
За дизельное топливо автовладельцам придется отдать в среднем за литр 66,25 рубля.
В ближайшие дни начнутся ремонтные работы на М-4 «Дон». Речь идет о путепроводе, расположенном на 1062-м километре альтернативного направления трассы. Ремонт начнется с 8 марта 2025 года.
В связи с этим на автодороге будет изменена схема движения. Так, с 10 марта автовладельцам, которые будут ехать по Аксайскому мосту со стороны Ростова, придется выезжать на полосу встречного движения.
Полностью завершить ремонтные работы участка дороги и открыть движение по трём полосам собираются только к концу 2025 года. В связи с этим автовладельцам рекомендуется быть более внимательными за рулем.
В Ростове начал работать завод по производству ноутбуков компании «Бештау». Предприятие должно было открыться еще в 2023 году, о чем сообщил гендиректор организации Олег Осипов.
Позже стало известно, что завод начнет работать летом 2024 года. Открытие перенесли из-за технических сложностей.
В начале декабря 2024 года выяснилось, что открытие завода отложили на 2025 год.
Сегодня, 6 марта, врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что предприятие, наконец, начало работать. Планируется, что в будущем производство расширят до четырех рабочих комплексов, в которых будут трудиться 700 сотрудников.