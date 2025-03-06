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Posted 6 марта, 14:23

Published 6 марта, 14:23

Modified 6 марта, 14:25

Updated 6 марта, 14:25

В Ростовской области открылся завод с ноутбуками, а цены на бензин начали «кусаться»

В Ростовской области открылся завод с ноутбуками, а цены на бензин начали «кусаться»

6 марта 2025, 14:23
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростовской области открылся завод с ноутбуками, а цены на бензин начали «кусаться»
В Ростовской области подскочили цены на бензин, а на М-4 «Дон» изменили схему движения по Аксайскому мосту. Тем временем врио губернатора региона Юрий Слюсарь заявил о начале работы завода по производству ноутбуков, открытие которого переносили трижды.

«Кусачие» цены на бензин

В среднем в Ростовской области бензин подорожал на 14 копеек и стал стоить 60,43 рубля за литр. Это — меньше, чем средняя стоимость по ЮФО (60,8) и больше, чем среднероссийские цены (59,1 рубля).

За две недели, с 18 февраля, горючее марки АИ-92 подорожало на 12 копеек (56,27 рубля), а АИ-95 — на 13 копеек (62,51 рубля).

Самые «кусачие» цены зафиксировали на бензин АИ-98. Теперь за литр нужно будет заплатить 81,9 рубля (на 27 копеек больше, чем в феврале).

За дизельное топливо автовладельцам придется отдать в среднем за литр 66,25 рубля.

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Ограничения на М-4 «Дон»

В ближайшие дни начнутся ремонтные работы на М-4 «Дон». Речь идет о путепроводе, расположенном на 1062-м километре альтернативного направления трассы. Ремонт начнется с 8 марта 2025 года.

В связи с этим на автодороге будет изменена схема движения. Так, с 10 марта автовладельцам, которые будут ехать по Аксайскому мосту со стороны Ростова, придется выезжать на полосу встречного движения.

Полностью завершить ремонтные работы участка дороги и открыть движение по трём полосам собираются только к концу 2025 года. В связи с этим автовладельцам рекомендуется быть более внимательными за рулем.

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Производство ноутбуков

Завод ноутбуков
Завод ноутбуков. Фото: Donland.ru

В Ростове начал работать завод по производству ноутбуков компании «Бештау». Предприятие должно было открыться еще в 2023 году, о чем сообщил гендиректор организации Олег Осипов.

Позже стало известно, что завод начнет работать летом 2024 года. Открытие перенесли из-за технических сложностей.

В начале декабря 2024 года выяснилось, что открытие завода отложили на 2025 год.

Сегодня, 6 марта, врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что предприятие, наконец, начало работать. Планируется, что в будущем производство расширят до четырех рабочих комплексов, в которых будут трудиться 700 сотрудников.

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#Милана Белкина#Ростовская область#Производство#М-4#Завод#М-4 «Дон»#Цены на бензин#Ноутбуки
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